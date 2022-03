Ferrari

Difficile de trouver des faiblesses à une équipe qui vient de signer un week-end parfait - Un "Grand Chelem" -, et qui s'est débarrassée en mode express cet hiver du "marsouinage", un problème qui mine presque toutes les équipes. C'est donc plutôt du côté des pilotes qu'il faut regarder les points à améliorer, ce que Charles Leclerc et Carlos Sainz ont convenu.

Le Monégasque a avoué après son succès qu'il avait dû revoir entièrement sa façon de piloter et que ce processus n'avait pas encore abouti. Son coéquipier espagnol a été plus alarmiste car il était clairement un ton en dessous. Son problème n°1 est la trop grande différence entre son rythme en qualification (il a échoué tout près de la pole position) et sa cadence en course. "Est-ce que je peux combler le déficit ? J'espère que oui", a-t-il confié, dimanche dernier. Quand même curieux qu'il ait avoué avoir besoin de se reposer. A Djebbah, les murs ne sont jamais loin et il lui faudra est frais mentalement pour nouveau duel avec son voisin de stand et les Red Bull.

Red Bull

L'écurie autrichienne aborde l'épreuve saoudite en plein doute. Max Verstappen a rencontré une quantité impressionnante de problèmes en course (frein moteur, direction lourde, perte de puissance et coupure moteur) et Sergio Pérez a aussi renoncé sur un souci technique. Le pire est que le staff de Milton Keynes n'avait pas d'explication vingt-quatre heures après l'arrivée de Sakhir. La pompe a essence incriminée dans un premier temps a été mise hors de cause. Avec l'AlphaTauri de Pierre Gasly, trois des quatre V6 estampillés Red Bull Powertrains ont lâché. Et à quel point ont-ils souffert ? Trois blocs restent le quota réglementaire pour les 23 Grands Prix…

Mercedes

L'usine allemande aura-t-elle eu le temps de comprendre où apporter des correctifs au plancher de la W13 - et produire les pièces en conséquence - pour rouler sa voiture plus près du sol sans le "marsouinage" ? Ce sera tout l'enjeu de cette manche car Lewis Hamilton est formel : l'équipe est arrivée au bout des solutions en termes de réglages.

Haas

L'équipe US a créé la surprise avec Kevin Magnussen en qualification (7e) et en course (5e). Tout va bien mais Bahreïn est de l'histoire. Quand de nouvelles pièces vont-elles arriver pour poursuivre la progression ? Attention, la course au développement commence, et Alpine et AlphaTauri vont vite faire monter la pression…

Alfa Romeo

La C42 made in Hinwil a été l'autre sensation de la manche d'ouverture, aux mains de Valtteri Bottas (6e) et Guanyu Zhou (10e). Néanmoins, les huit places perdues au départ du Finlandais (de P6 à P14) ne sont pas passées inaperçues. A résoudre : une vibration anormale de l'embrayage qui a déclenché un énorme patinage et usé les pneus prématurément. "Les roues patinaient même en troisième", a rapporté Bottas. "Parfois, nous avons cette vibration. C'est arrivé 50% du temps, et ça peut rompre la transmission."

Alpine

C'est le gros point positif : Fernando Alonso n'a noté aucun rebond de la voiture dans les lignes droites à Sakhir. L'Espagnol a exhorté l'usine d'Enstone à passer la vitesse supérieure pour sortir des évolutions. "Il va falloir les faire fonctionner car l'écart avec la pole position est trop grand", a rappelé le vétéran, qui a concédé 1"6 en Q3.

On attend aussi le retour à des configurations de pontons identiques à Djeddah. Après l'arrachement d'une partie de carrosserie, Esteban Ocon avait dû finir le week-end avec une ancienne version.

AlphaTauri

La plus grosse déception concerne les dégâts causés par l'incendie dont l'AT03 n°10 a été la proie dimanche dernier. Pierre Gasly va devoir repartir samedi avec un deuxième moteur et une deuxième boîte de vitesses.

Aston Martin

L'écurie de Lawrence Stroll a dû faire rouler ses AMR22 avec une garde au sol relevé à Sakhir (encore le "marsouinage"), ce qui lui a coûté près de 0"75 par tour selon d'Andrew Green, concepteur de la monoplace de Silverstone. Une chance de voir du mieux en Arabie saoudite ? "Nous sommes loin de la solution avec laquelle nous voulons le faire", a-t-il avoué.

Williams

La priorité pour Grove est de freiner la dégradation des pneus dont a souffert Nicholas Latifi dimanche dernier et améliorer la performance globale de la voiture. Pour les pneus, ça passera par du set-up, pour les nouvelles pièces, ils faudra attendre car la voiture "sera la même" a expliqué le Canadien. Qui pense que "Djeddah devrait mieux convenir" à la voiture.

McLaren

Wolking fait face au plus grand défi de toutes les équipes. Le Mercedes est le seul élément digne de confiance car pour le reste, c'est la catastrophe. "C'est très compliqué de savoir de quoi nous souffrons", a admis Andreas Seidl, le directeur d'équipe. Pour Norris, c'est clair : la MCL36 manque d'appui aérodynamique à tous les niveaux : à l'avant, à l'arrière. Entre sous-virage, manque de traction, impossibilité de faire mettre les pneus en température, surchauffe des freins et comportement capricieux, c'est la totale.

