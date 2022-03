C'est aussi à cela que l'on reconnaît les ambitions d'un pilote. Charles Leclerc a fini la qualification déçu, samedi. Déçu d'avoir été battu de 0"025 par l'outsider Sergio Pérez (Red Bull) dans la course à la pole position, au tout dernier moment. Néanmoins, il partira deux crans plus haut que son rival du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen (Red Bull), alors que Lewis Hamilton (Mercedes) sera encore moins dans la bagarre pour les premières places en partant sans doute de la pit lane après une Q1 calamiteuse (16e).

"C'est décevant de rater la pole position car je sais que j'ai fait un super tour, a réagi le n°1 mondial. Toute la qualification a consisté à garder la voiture sur la piste sans faire d'erreur, ce qui aurait été coûteux, et en Q3 j'y suis allé à fond. J'ai plus ou moins tout fait comme il fallait. Je ne m'attendais pas à ce tour de la part de Checo [Pérez]. Le risque qu'il a pris dans le dernier secteur a payé et son tour a été exceptionnel. Félicitations à lui pour son travail bien fait !"

Sainz plus rapide en pneus rodés

"De notre côté, il y a beaucoup à apprendre de cette qualification, a analysé le Monégasque. Nous étions plus rapides sur les pneus rodés que sur les neufs et nous devons comprendre pourquoi, afin de pouvoir les mettre dans une meilleure fenêtre de fonctionnement la prochaine fois. Nous avons été rapides dans notre simulation de course samedi matin et je suis confiant pour dimanche. Une course dans des conditions chaudes, se déroulant de nuit, sur un circuit urbain très rapide et étroit, ça devrait être excitant."

Battu par son coéquipier dans les trois sessions d'entraînement, Carlos Sainz a répondu en Q1 et Q2, et même dans le premier run en Q3, en pointant en pole position provisoire avec un tour 0"046 plus rapide que le natif de Monte-Carlo. Mais au moment de tout mettre dans un tour pour valider sa première pole position en carrière, il a laissé cet honneur à Checo Pérez. Sans améliorer son chrono de 1'28"402, ce qui lui a valu de rester à 0"202. "A partir du virage n°13, je commençais à perdre l'arrière", a-t-il expliqué, chaud, avant de revenir s'expliquer plus longuement sur sa soirée.

"C'était une bonne qualification dans l'ensemble, avec de bons tours à chaque fois que nous sortions, a détaillé l'Espagnol. Chose intéressante, j'ai été rapide et plus à l'aise en pneus 'tendre' rodés qu'en pneus neufs, alors peut-être que j'aurais dû aussi faire ma deuxième tentative en Q3 avec des pneus usés. Nous examinerons cela à coup sûr. Dans tous les cas, les sensations avec la voiture ont été meilleures jusqu'à présent ce week-end et nous continuerons à éplucher les données pour extraire le maximum de la voiture."

"Rapides sur une piste avec des caractéristiques différentes"

"Dimanche, l'objectif sera bien sûr de transposer le rythme de la qualification dans la course, a-t-il expliqué. Nous avons économisé plusieurs sets de pneus pour nous avoir différentes options stratégiques au cas où la course deviendrait compliquée comme l'année dernière."

"Le plus important aujourd'hui est que Mick [Schumacher] va bien après son terrible accident, a déclaré Mattia Binotto, le directeur d'équipe des Rouges, à propos du réserviste allemand de la Scuderia. En ce qui concerne la qualification, notre écart avec la pole position est vraiment petit, quelques millièmes (25), donc je pense qu'être le plus rapide était à portée de main aujourd'hui, mais tant pis, car partir deuxième et troisième est toujours un excellent résultat et le plus important est le fait que nous sommes compétitifs."

Et de souligner l'un des enseignements les plus importants de ce deuxième rendez-vous de la saison : "Nous nous sommes montrés rapides sur une piste avec des caractéristiques différentes des précédentes, c'est ce que nous voulions voir." La Scuderia semble effectivement bien armée pour les 23 Grands Prix de la saison, une condition nécessaire pour viser le titre.

