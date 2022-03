Max Verstappen a terminé la deuxième place des essais libres 1 et 2 du Grand Prix d'Arabie saoudite, vendredi sur le circuit de Jeddah, battu à chaque fois par Charles Leclerc, sans pouvoir s'en inquiéter. Lors de la première séance, il a cédé 0"116 au n°1 mondial de Ferrari en pneus "medium" alors que le Monégasque était en "tendre". Dans la seconde, il a tourné 0"140 avec les mêmes gommes rouges que le natif de la Principauté, et il a surtout pu tester ses pneus sur un relais de course contrairement au vainqueur de Sakihir, qui a tapé.

"Les deux sessions se sont déroulées sans accros, nous avons bouclé notre programme et essayé différents types de pneus, a rapporté le champion du monde en titre. Les Ferrari paraissaient à nouveau compétitives. Il nous reste un peu de travail pour les rattraper et il y a beaucoup de marge pour progresser."

Pérez voit les Ferrari en 1re ligne

Pour ce qui est des aménagements réalisés, le Néerlandais s'est dit déçu. "La piste était plus ou moins la même que celle de l'an dernier : les murs ont légèrement bougé et en termes de visibilité, cela n'a pas eu un impact notable", a-t-il constaté.

Pour limiter les risques d'accidents soulevés lors du premier Grand Prix d'Arabie saoudite, le 5 décembre dernier, par les virages en aveugle, l'organisation a en effet repoussés les murs à l'intérieur des virages n°2-3, à la sortie du n°13, au n°14 et au n°21, mais on a encore vu des situations délicates lors des essais, vendredi.

Chez Red Bull, Sergio Pérez est passé de la septième place à la quatrième, et il a expliqué avoir travaillé de la même façon que lors de la première journée, à Sakhir. "Les deux voitures étaient sur des programmes différents et nous avons les données dot nous avions besoin, a expliqué le Mexicain. C'était difficile de faire le tour dont j'avais besoin pour voir exactement comment nous performions sur un tour ici car il y avait beaucoup de trafic. Je pense qu'on pourrait avoir un nouveau carton plein de Ferrari samedi, mais pour le moment nous nous occupons de nous. En qualification, ce sera important d'avoir l'espace suffisant (derrière une autre voiture) pour faire un tour propre."

