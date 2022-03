Il lui aura donc fallu 216 tentatives en qualification pour enfin dominer le peloton sur le tour chrono ! Samedi, Sergio Pérez (Red Bull) a eu son tour de gloire car il a battu des Ferrari encore très en forme, et même relégué son coéquipier Max Verstappen à 0"261.

Ad

Grand Prix d'Arabie Saoudite Pole ratée de 25 millièmes pour Leclerc, mais moral gonflé à bloc pour la course IL Y A UNE HEURE

"Aujourd'hui a été un jour très spécial pour moi, a estimé celui que tout le monde appelle "Checo". J'ai réalisé le meilleur tour de ma vie. J'ai l'impression que je pourrais faire encore mille tours et qu'il n'y aurait aucune chance que je puisse faire le même tour, avec autant de perfection et de risque. C'est probablement la piste la plus difficile pour les qualifications de toute la saison, et on sait, si on est en pole position ici, qu'on a fait un tour abouti. Il faut être très précis, prendre tous les risques et la récompense pour le risque est extrêmement élevée, mais les positions qu'il faut prendre pour obtenir le tour parfait sont si difficiles."

"L'adhérence était épouvantable"

"Nous sommes arrivés à Djeddah après un week-end très difficile à Bahreïn et l'équipe a poussé tellement ici et à Milton Keynes que je suis extrêmement heureux pour eux tous. Nous nous concentrions davantage sur le rythme de course, nous avons donc senti que Ferrari avait le dessus sur nous en qualification, a-t-il dit. Nous verrons si nous avons le rythme pour les battre dimanche. J'ai besoin d'un bon départ et ensuite j'essaierai de contrôler à partir de là, ça va être difficile car les Ferrari sont rapides et Max [Verstappen] sera de la partie aussi. Nous avons une longue course devant nous, mais je suis convaincu que nous pouvons à nouveau gagner."

Checo a fait un excellent travail aujourd'hui, il a mis la voiture en pole et je suis vraiment content pour lui !, a reconnu Max Verstappen, battu seulement pour la deuxième fois par le Mexicain en qualification dans des conditions régulières, après Imola 2021. De mon côté, la qualification ne s'est pas déroulée comme je l'avais espéré, en Q1 et Q2, tout semblait normal mais en Q3, l'adhérence était épouvantable, je n'arrivais pas à extraire ce dont j'avais besoin des pneus et je glissais partout."

Verstappen incapable d'attaquer comme il le voulait

"Dans les virages plus rapides, je ne pouvais pas attaquer aussi fort que je l'aurais souhaité et quand on ne se sent pas à l'aise sur un circuit urbain, on ne peut pas attaquer les virages, a-t-il expliqué. Bien sûr, je ne suis pas content d'être quatrième et nous analyserons ce qui s'est passé, mais nous avons une voiture compétitive et nous avons de quoi nous battre pour beaucoup de choses dimanche."

"Les Ferrari ont mis la barre haut et pour Checo, faire un tour comme celui-là sur ce circuit était incroyable, a apprécié Christian Horner, le directeur d'équipe. Max a eu du mal avec l'adhérence en Q3 et n'a pas pu attaquer les virages autant qu'il le voulait, mais à partir de la quatrième place, il est toujours dans le coup. Les Ferrari sont impressionnantes et leur voiture est tellement compétitive, ils ont commencé tôt dans ce projet l'année dernière, donc pour nous, avoir Checo en pole position et Max là-haut en deuxième ligne dans la deuxième course, après un effort aussi énorme la saison dernière, est un vrai témoigne du travail acharné de toute l'équipe."

Grand Prix d'Arabie Saoudite Hamilton, K.-O après son échec : "La Mercedes était un cauchemar à conduire" IL Y A 2 HEURES