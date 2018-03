F1 - Sainz : "Haas semble avoir une demi-longueur d’avance sur les équipes de milieu de tableau"

Carlos Sainz a tiré un premier constat à l’issue des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Australie : c’est Haas, et non Renault ou même McLaren, qui mène le peloton de chasse derrière les trois équipes de pointe. Romain Grosjean s’est classé sixième des essais libres 2 avec sa Haas VF18 ce vendredi à Melbourne, devançant d’une demi-seconde la McLaren de Fernando Alonso et de sept dixièmes la R.S.18 de Sainz.

"Malheureusement, Haas semble avoir une demi-longueur d’avance sur le reste des équipes de milieu de tableau. J’espère que nous pourrons rapidement combler notre retard, a déclaré Sainz, crédité du onzième temps des essais libres 2 ce vendredi. Mais cela ne devrait pas être une surprise. Ils ont été performants tout au long des essais hivernaux. Nous les avons donc tenus à l’œil car nous avions très bien vu qu’ils avaient tout de suite été très, très rapides avec leur nouvelle monoplace."

Vidéo - Records d'Hamilton, disette de Ferrari, 100e de McLaren... Les chiffres clés de la saison 2018 01:07

Sainz a ajouté qu’il pensait pouvoir se hisser en Q3 demain à la régulière, n’ayant pas extrait la quintessence de sa Renault ce vendredi. "Je pense que mon relais avec les ultra-tendres aurait pu être nettement meilleur sans les soucis que j’ai rencontrés, a-t-il expliqué. Avec les pneus tendres, j’avais un très bon rythme, j’étais septième de la séance à ce moment-là. Mais quand j’ai chaussé les pneus ultra-tendres, j’ai rencontré trop de problèmes durant mon tour rapide. Donc demain si je parviens à réaliser un tour propre avec les ultra-tendres, je pense que je pourrai gagner quelques places par rapport au classement de ce vendredi."

