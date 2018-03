Lewis Hamilton (Mercedes) en pole position devant Kimi Räikkönen (Ferrari)

Dans une récente interview, Lewis Hamilton avait expliqué que la seule chose qu'il n'avait pas accomplie en Formule 1 était le tour parfait, qui avait-il précisé "n'existe pas de toute façon". Il avait quand même ajouté espérer s'en approcher, toujours plus.

Samedi, lors de la première séance de qualification de la saison, en Australie, le Britannique a donné le sentiment d'en être plus proche que jamais, après un tour fabuleux du circuit du parc Albert de Melbourne bouclé en 1'21"164 qui a laissé Kimi Räikkönen à 0"664 et son coéquipier chez Ferrari, Sebastian Vettel, à 0"674. Une année lumière à l'échelle de la Formule 1.

"Je suis tellement heureux de ce tour ! C'était un super tour ! C'était près de la perfection. C'est comme ça que je veux m'en rapprocher", a réagi le quadruple champion du monde, auteur de sa 73e position de pointe depuis ses débuts en championnat du monde en 2017, sa septième dans la ville.

Renault devant Haas

Coupé dans son premier élan par le crash de son coéquipier Valtteri Bottas au virage n°2, #LH44 ne s'est pourtant pas lancé dans son tour décisif avec beaucoup de certitudes. Lors de son premier tour chrono, 1'22"501 soit exactement le même temps qu'en Q2, il n'a devancé Sebastian Vettel que de 0"034 et Max Verstappen (Red Bull) de 0"061.

La surprise de le voir planer sur la meute au dernier moment a donc été grande, d'autant que Lewis Hamilton a assuré avoir roulé avec la même configuration de moteur qu'au tour précédant, c'est à dire le mode "fête" comme il l'a appelé jeudi.

Quatrième à 0"715, Max Verstappen a regretté deux choses : une faute personnelle qui lui a coûté une demi-seconde selon lui, et un V6 Renault dépourvu de boost. Auteur du sixième temps à 0"988, son coéquipier Daniel Ricciardo s'élancera finalement huitième suite à sa pénalité de trois places, reçue vendredi pour vitesse excessive lors d'un drapeau rouge.

Force India a perdu son standing

Outre la lutte pour la victoire et le podium, cette première qualification 2018 a dévoilé les meneurs du peloton de chasse, où Haas s'est placé en tête avec Kevin Magnussen et Romain Grosjean devant Nico Hülkenberg et Carlos Sainz (Renault), et Valtteri Bottas (Mercedes). McLaren peut donc être déçu d'avoir échoué en Q2, avec Fernando Alonso P11 et Stoffel Vandoorne P12.

En revanche, la VJM11 devrait valoir à Force India, quatrième au Mondial Constructeur en 2016 et 2017, la dégringolade annoncée par les essais hivernaux. Sergio Pérez s'est qualifié P13 à 0"408 de Fernando Alonso en Q2, et Esteban Ocon P15 à 0"906. Le plus dur a commencé également pour Pierre Gasly (Toro Rosso), le troisième Français en lice, piégé par une sortie de piste et relégué à la 20e et dernière place.