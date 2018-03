La Force India est mal née et c'est Ocon qui le dit

Force India a vécu la première séance de qualification dans la droite ligne de ses essais hivernaux, c’est-à-dire à peu près nulle part, samedi à Melbourne. Pour l'écurie indienne classée quatrième du championnat du monde des constructeurs en 2016 et en 2017, les 13e et 15e places de Sergio Pérez et Esteban Ocon sont une régression évidence.

Avant ce premier rendez-vous de la saison, le Français s'était déclaré "beaucoup plus fort que l'année dernière", avec une saison d'expérience dans l'équipe. Mais la VJM11 d'Andrew Green, le directeur technique, Ian Hall, le designer en chef, et Akio Haga et Simon Philips, les co-responsables de l'aéro, a fait le chemin inverse.

"Une amélioration est capitale"

"Nous sommes tous très déçus du résultat", a expliqué le Normand au site F1i. "Notre package aéro n'a pas fourni la progression espérée après les essais libres. Nous manquons de performance pour être au niveau de nos rivaux. La voiture a besoin de plus d'appui aérodynamique. Il faut apporter une évolution avec de nouvelles pièces. Une amélioration est capitale pour la suite."

La Force India était de facto la quatrième voiture du plateau l'an dernier et elle est devenue septième - derrière Renault, Haas, McLaren - à la lumière des chronos de samedi. C'est une réalité visiblement actée car le natif d'Evreux n'a même pas essayé pas relativiser. "Checo" était pourtant 11e sur la grille australienne en 2017, et lui-même 14e.