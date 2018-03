Lewis Hamilton (Mercedes) : "Je suis toujours en mode 'fête' !"

Discret lors des essais hivernaux, offensif au cours des premiers essais australien vendredi mais sans marge jusqu'à son ultime tour de qualification, Lewis Hamilton a produit une énorme sensation en s'octroyant la première pole position du championnat du monde 2018, samedi à Melbourne. Personne n'aurait imaginé un tour possible en 1'21"164, record de la piste à la clé, 0"664 devant la meilleure des Ferrari.

"On peut penser qu'un tel résultat est la norme mais non, et j'ai ai encore le cœur qui bat", a réagi le Britannique. "Je suis tellement heureux de ce tour ! C'était un super tour ! J'essaie toujours d'aller vers la perfection et j'en étais aussi près que possible."

"0"7 d'écart, c'est incroyable"

Sur la grille, l'interviewer l'a interrogé pour savoir s'il n'avait passé le mode boost de son moteur qu'au tout dernier moment. La réponse a été négative. "Je suis toujours en mode fête !", a expliqué #LH44. "Pendant ce tour, j'étais dans le même mode qu'avant (en Q3) mais il a fait fonctionner les pneus et tout s'est mis en place pour ce tour."

"Il y 0"7 d'écart (avec Ferrari) à présent, et c'est incroyable", a déclaré Niki Lauda, triple champion du monde de Formule 1 et président non-exécutif de Mercedes F1, à Sky Sport. "L'équipe a fait un boulot incroyable. Lewis n'a pu utiliser son premier train à son potentiel maxi mais son second run a été le meilleur, avec les pneus et la voiture au top, et on a vu la différence au chrono."