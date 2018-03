Plutôt optimiste, Fernando Alonso vise le top 5 en Australie

Fernando Alonso est optimiste avant le début du week-end australien. "Nous devrions être optimistes pour ce premier week-end de course", a déclaré l'Espagnol ce jeudi dans le paddock australien. "Oui, nous avons eu des problèmes de fiabilité durant les essais hivernaux, mais tous ces soucis ont été résolus à l’usine. L’équipe a fait un travail incroyable au cours des deux ou trois dernières semaines pour que la voiture soit prête à 100% pour l’Australie."

"Je pense que nous terminerons cette course dans les points, proches du top 5. Cela doit être l’objectif. Nous avons besoin d’un tel résultat pour motiver l’équipe, la saison sera longue", poursuit Alonso. Il a également indiqué que McLaren se devait de viser la quatrième place au championnat des constructeurs cette année. "Finir la saison dans le top 4 est clairement notre objectif, a-t-il indiqué. Nous savons que Mercedes reste un peu devant tout le monde et qu’ils ont dominé la F1 ces quatre dernières années." "Ils sont à nouveau les grandissimes favoris cette saison. Mais ensuite nous avons Red Bull, puis nous avons Ferrari, et ensuite nous nous devons d’avoir McLaren", conclut-il.

