Romain Grosjean (Haas) est de retour aux affaires

Romain Grosjean avait vécu une belle année 2016 pour les débuts de Haas en Formule 1 avant de connaitre une saison 2017 plus chaotique à cause d'un matériel moins fiable, un développement quasi inexistant et surtout une grande sensibilité personnelle aux freins. Pour sa VF-18, l'écurie US a répondu à ses souhaits en passant de l'ancien fournisseur italien Brembo au français de Carbone Industrie et cela a changé beaucoup de choses.

La confiance retrouvée au volant d'une Haas pour tout dire largement inspirée de la Ferrari de 2017 - Fernando Alonso l'a appelée la "Ferrari replica" - le Tricolore a retrouvé facilement une Q3 qu'il n'avait plus connue depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 15 juillet dernier soit 10 épreuves.

Pouvoir attaquer au maximum change tout

Dimanche, il partira sixième, juste derrière son coéquipier Kevin Magnussen, au bénéficie de la rétrogradation de Daniel Ricciardo (Red Bull).

"Notre résultat confirme en partie ce qu'on avait observé lors des essais hivernaux", a-t-il dit. "Je peux pousser la voiture au maximum, ce qui évidemment me rend très heureux. Kevin a également accompli du bon boulot, ce qui nous permet de placer les deux voitures en troisième ligne sur la grille."

"Les points sont atteignables", a-t-il avancé. "Evidemment, on voudrait bien garder ces places à l'arrivée. C'est un bon début. On peut être vraiment fiers, mais on doit continuer à attaquer".