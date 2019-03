Il se refusait à fixer un objectif précis avant la qualification du Grand Prix d'Australie, se bornant à décrire le Top 10 comme le minimum requis avant de "voir ce qui serait possible de faire". Pierre Gasly avait raison d'être prudent car il est tombé de haut, samedi à Melbourne. Dès la Q1. Eliminé avec le 17e chrono sur son run unique, à 0"054 de Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), le dernier à passer le cut. A 0"144 de son coéquipier, Max Verstappen, aussi. Sans que ce soit une consolation.

Vidéo - Pilotes, écuries, aéro, conso, gants... Tout ce qui change en 2019 01:43

Le Normand, promu de Toro Rosso, a raté ses débuts pour l'équipe 1 de Milton Keyne, sans vraiment comprendre. "C'est décevant parce que je fais un assez bon tour, je finis à un dixième et demi de Max, un peu de trafic dans mon tour mais dans l'ensemble j'étais assez content, a-t-il exposé au micro de Canal+. On ne pensait pas que ça irait aussi vite en Q1, on doit être un des seuls teams à ne faire qu'un seul run et tout le monde améliore sur le deuxième, et au final, on se fait sortir pour un dixième, donc c'est dur."

Qu'attendre de la course ? C'est toute la question, sur une piste où les dépassements ne sont pas réputés aisés. "Il faut rester positif, a-t-il poursuivi. Après, on sait que c'est Melbourne et je crois qu'il y a eu quatre dépassements l'année dernière, donc ça va être une course compliquée. Après, il faut rester concentré et prendre de l'expérience."