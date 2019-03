Hamilton précipité par Vettel, Leclerc consigné : comment la stratégie de Ferrari a scellé le GP

Mercedes avait un doute, et Ferrari en a joué. Dimanche à Melbourne, alors que Valtteri Bottas menait grand train en tête, l'écurie allemande a adopté une stratégie trop prudente et finalement pénalisante pour l'autre voiture. Lewis Hamilton peu à l'aise à cause d'un fond plat endommagé et menacé par Sebastian Vettel, elle pouvait logiquement attendre de voir si les "tendre" équipant la Flèche d'argent n°44 du Britannique n'allaient pas finir par trouver de la performance. Mais elle en a décidé autrement.

Inquiète de la tentative d'undercut de la Scuderia Ferrari au 15e passage, elle a fait immédiatement rentrer son quintuple champion du monde au tour suivant. Pour un résultat désastreux : les "medium" neufs n'étaient pas aussi compétitifs que les "tendre" usés sur la seconde W10, et nombre de pilotes l'ont démontré à leurs dépens dans le peloton. Valtteri Bottas a battu quatre fois le meilleur temps en huit boucles avant de rentrer. Et encore, pour ne pas tout perdre sur une neutralisation sinon il aurait poursuivi.

A l'arrivée, Mercedes a assumé ce choix, dommageable au bout du compte. "Nous avons décidé d'arrêter Lewis relativement tôt car il fallait couvrir Vettel, sans quoi il aurait perdu la deuxième place, a expliqué Toto Wolff, directeur d'équipe de Mercedes au micro de Canal+. Pas de regret là-dessus, d'autant qu'il a bien résisté à Max [Verstappen] sur la fin."

"Dois-je rester derrière Sebastian ? Oui ou non ?"

Si l'Autrichien ne nourrit pas de regret, il ne savait peut-être pas à l'instant de sa décision que Ferrari avait commis une erreur elle aussi. Vettel s'est en tout cas exprimé en ce sens. "Peut-être me suis-je arrêté un peu tôt, sans réaliser que les gommes 'medium' ne procuraient pas de grip dans une longue seconde moitié de Grand Prix, a-t-il reconnu, sur la chaîne cryptée. Je n’ai pas pu résister à Max [Verstappen] et Charles [Leclerc] est facilement revenu avec les pneus 'dur'."

Sebastian Vettel n'avait sans doute pas les moyens d'aller chercher Lewis Hamilton et son pistop précipité l'a exposé à l'heureux Max Verstappen pour la quatrième place, et même à Charles Leclerc, que son équipe a muselé avec une consigne. "Dois-je rester derrière Sebastian ? Oui ou non ?", a demandé le Monégasque dans les derniers tours, alors qu'il avait de toute évidence la vitesse pour laisser l'Allemand sur place. "Oui, ralentis, laisse de la marge !", lui a répondu l'équipe italienne.

Lors de la présentation de la SF90, le 16 février à Maranello, le nouveau directeur d'équipe de Ferrari, Mattia Binotto, avait précisé que Sebastian Vettel était le "guide" et qu'il aurait la priorité au cas où. Il a tenu parole.

Ce coup de poker de Ferrari, qui n'a pas été sans rappeler les errements de 2018 à trop vouloir provoquer Mercedes sans en avoir les moyens, a donc scellé le premier podium australien sans combinaison rouge depuis 2014. Et finalement mis Hamilton à la portée de Verstappen. L'Anglais a fini sur ses gardes. On l'a vu, les incursions sur le gazon ont été nombreuses, de Leclerc à Verstappen, et la moindre erreur lui aurait fait perdre le doublé à Mercedes.