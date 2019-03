Lewis Hamilton a longtemps avoué que les records l'importaient peu mais qu'égaler les trois titres de son idole, Ayrton Senna, était son objectif en Formule 1. Il avait été particulièrement ému d'égaler le nombre de pole positions du Brésilien, puis de battre le record de Michael Schumacher, en 2017.

Samedi, il a rejoint les deux légendes en s'octroyant une huitième position de pointe à Melbourne, un record absolu sur un même circuit qu'il partage désormais avec le Pauliste, à Imola, et l'Allemand, à Suzuka.

Vidéo - Bling bling, burn, bain de foule, Roscoe… Comment Hamilton a inventé sa légende 01:56

Au top de la grille en 2008 et en 2012 pour McLaren, le Britannique vient d'aligner six pole positions en Australie sur le circuit tracé dans l'Albert Park au volant d'une Mercedes. Mais Ayrton Senna avait aligné ses huit exploits sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, théâtre du Grand Prix de Saint-Marin qui lui a été fatal en 1994, de 1985 à 1991 pour Lotus, McLaren puis Williams, après une non-qualification avec Toleman en 1984.

Dans un autre registre du tour chrono, Lewis Hamilton a aussi rejoint Michael Schumacher en signant le meilleur temps des essais une treizième année consécutive depuis ses débuts dans la catégorie, en 2007. L'Allemand avait souscrit son abonnement de 1994 à 2006.

En revanche, #LH44 continue d'être plus que jamais seul au firmament du record absolu, avec sa 84e pole position en carrière.