L'organisateur du Grand Prix d'Australie a exclu lundi que la première course de la saison 2020 de Formule 1 le 15 mars puisse se dérouler à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus, à l'image de ce qui passera pour le Grand Prix de Bahreïn le 22 mars. "Ce n'est pas du tout le cas", a répondu Andrew Westacott, CEO d'Australian Grand Prix Corporation, sur la radio SEN à la question "Une course à huis clos est-elle envisageable ?".

"Quand vous regardez les 86.000 spectateurs qui étaient dimanche soir au Melbourne Cricket Ground, et les rencontres de football australien à venir, il faut prendre les choses de façon très prosaïque et continuer à avancer en prenant les mesures de précaution nécessaires", a-t-il ajouté.

Quelque 86.174 spectateurs, un record pour du cricket féminin, ont assisté dimanche soir à la finale de la Coupe du monde Twenty20 - un format raccourci sur un jour pour les matches de cricket - qui a vu la victoire de l'Australie face à l'Inde. La saison 2020 du Championnat de football australien, l'AFL, très populaire, doit débuter mi-mars et n'est pour l'instant pas remise en cause alors que l'épidémie de coronavirus a fait 93 morts en Australie.

Les AlphaTauri et Ferrari arrivent au circuit

Dimanche, les organisateurs du Grand Prix de Bahreïn ont annoncé que les essais et la course se tiendront, du 20 au 22 mars, en "la seule présence des participants" et sans public, "compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus dans le monde".

Les dix écuries qui prendront part au Grand Prix d'Australie sont déjà arrivées à Melbourne ou sont en train de voyager vers l'Australie, y compris celles, de AlphaTauri et Ferrari, basées en Italie, pays le plus touché après la Chine avec 366 décès et 7.375 cas positifs et qui a placé dimanche un quart de sa population en quarantaine.

"Les monoplaces des écuries AlphaTauri et Ferrari sont en train d'être acheminés depuis l'aéroport de Melbourne, au moment où je vous parle. C'est une bonne nouvelle et leurs personnels sont dans des avions", a assuré Andrew Westacott.

Le patron de la course australienne a souligné que l'épidémie de coronavirus n'avait pas eu d'impact sur les ventes de billet : "la demande est très forte", a-t-il insisté alors que le week-end du GP d'Australie attire en moyenne plus de 300.000 spectateurs. La ministre de la Santé de l'Etat de Victoria, Jenny Mikakos, a de son côté indiqué à la presse locale que le Grand Prix d'Australie n'était pas menacé.