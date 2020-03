"C'est bien qu'il y ait des courses automobiles, mais pour moi c'est choquant que nous soyons tous ici assis dans cette pièce", avait lancé Lewis Hamilton jeudi, lors de la conférence de presse de la Fédération internationale de l'automobile, à la veille du Grand Prix d'Australie, qui n'ouvrira finalement pas la saison 2020.

Vendredi en fin de matinée à Melbourne, le pilote de Mercedes a réagi à l'annulation de l'épreuve, même si les organisateurs insistent sur le fait qu'ils n'ont volontairement pas employé le mot adéquate à leur sens de "report", pour ne pas faire croire aux spectateurs de l'Albert Park que les voitures pourraient rouler samedi.

"Malheureusement, c'est la bonne décision, a expliqué Lewis Hamilton, sur Twitter. Personne ne veut ça, nous voulons tous monter dans nos voitures et courir, mais nous devons être réalistes et placer la santé et la sécurité en premier", a dit le sextuple champion du monde. "La réalité est que c'est vraiment grave, que des gens meurent chaque jour, que beaucoup de gens sont malades, et que même s'ils ne sont pas malades pleins de gens sont affectés financièrement et émotionnellement."

"Personne ne connait la suite de ce à quoi nous faisons face, mais nous devons prendre des précautions pour qu'autant de gens que possible soient en sûreté, a poursuivi l'Anglais. Je sais que c'est décevant, car le sport nous unis quand les temps sont durs, mais c'est la bonne décision."