Cette fois, il est rétabli. Touché par le Covid-19 et contraint de renoncer aux deux premiers Grands Prix de la saison, Sebastian Vettel (Aston Martin) fera bien son retour à la compétition au Grand Prix d'Australie, du 8 au 10 avril prochains. "Nous avons le plaisir de confirmer que Sebastian Vettel est désormais apte à courir et qu'il s'alignera donc aux côtés de Lance Stroll à Melbourne pour le début de sa saison 2022 de F1 au Grand Prix d'Australie", le troisième GP de la saison, a annoncé Aston Martin sur Twitter.

Le quadruple champion du monde de la discipline avait manqué en mars les deux premières courses de 2022 à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Il avait été remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg. Sans autre préparation que les essais libres, Hülkenberg s'était classé 17e de la course à Bahreïn et 12e en Arabie Saoudite. Le GP d'Australie a lieu à Melbourne.

