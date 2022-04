Formule 1

Grand Prix d'Australie - Ferrari - "En mode rouleau compresseur, Leclerc nous ramène aux années Schumacher"

GRAND PRIX D'AUSTRALIE - Charles Leclerc n'a laissé aucune chance à ses adversaires dimanche dernier en signant le Grand Chelem à Melbourne - pole position, victoire, meilleur tour en course et en ayant mené de bout en bout. Un Leclerc en mode Schumacher que nous décryptent nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta. L'intégralité des Fous du Volant est à retrouver en podcast.

00:04:07, il y a 2 heures