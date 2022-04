Après Carlos Sainz lors de la première session, c'est l'autre pilote de Ferrari, Charles Leclerc, qui a dominé vendredi le second entraînement du Grand Prix d'Australie, de retour au calendrier de la Formule 1 après deux ans d'absence, avec un circuit dynamisé par la suppression d'une chicane.

Ad

Grand Prix d'Australie Infractions multiples : Vettel sanctionné pour sa rentrée scooter ? IL Y A UNE HEURE

Sur cette nouvelle version du tracé de Melbourne, qui devait moins favoriser sa F1 75 selon lui, le pilote monégasque a établi le meilleur temps en 1'18"978. Un tour en pneus "tendre" réalisé à la 34e des 60 minutes d'essais qui lui a permis de reléguer son rival pour le titre, le champion en titre Max Verstappen (Red Bull) à 0"245.

Lors d'une session qui a , le leader du championnat du monde, vainqueur du Grand Prix d'ouverture à Bahreïn, a seulement rapporté un flux d'air trop important sur son poste de pilotage, en fin de session. Un problème cosmétique en comparaison de ceux qui ont affecté ses deux suivants au classement. Le champion du monde en titre néerlandais s'est laissé emporter au large dans l'avant dernier virage et il s'est surtout plaint du manque de vitesse de sa RB18 dans les courbes rapides. Quant à la F1 75 de Carlos Sainz, troisième à 0"398, a encore sautillé sur les bosses du revêtement aussie pourtant entièrement refait.

Alonso se paie Pérez

De son côté, Sergio Pérez a manqué à sa mission de compléter ce trio comme il se devait. Au volant de l'une des deux meilleures monoplaces du plateau, "la légende" Checo, comme l'appelle Max Verstappen, s'est fait doubler par le vétéran Fernando Alonso (Alpine), quatrième à 0"559 de la F1 75 n°16. Affamé de compétition à 41 ans, l'Espagnol veut montrer comme il l'a clamé vendredi qu'il est capable de courir au plus haut niveau encore "deux ou trois ans". Et la marque française a confirmé qu'elle a bien fait un pas en avant cet hiver puisqu'Esteban Ocon a bouclé la séance au sixième rang, à 0"864.

Le reste du top 10 met une chose en évidence : Alfa Romeo, McLaren et AlphaTauri sont dans le seconde peloton de chasse, avec Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly et Daniel Ricciardo rangés dans cet ordre.

"Vraie course chez Alpine" avec un duel musclé entre Ocon et Alonso : Fin de la lune de miel ?

Vettel au chômage technique

Et les Mercedes dans tout ça ? Elles n'ont pas passé une bonne séance, au moins que les travaux n'aient été axés sur la course. George Russell, 11e, a été plutôt discret, et Lewis Hamilton, 13e, c'est plutôt inquiétant, d'autant l'équipe allemande n'a officiellement apporté aucune évolution capable de limiter l'effet de marsouinage sur sa W13. Loin d'une septième pole position à Melbourne, le septuple champion du monde a même été convoqué par la direction de course pour une gêne occasionné à Lance Stroll (Aston Martin), avec qui il avait eu un petit différend classé sans suite par la FIA lors des essais libres 1.

Loin d'une septième pole position de suite à Melbourne, le septuple champion du monde a même été convoqué par la direction de course pour une gêne occasionné à Lance Stroll (Aston Martin), avec qui il avait eu un petit différend classé sans suite par la FIA lors des essais libres 1.

"Il y a plusieurs chantiers ouverts chez Mercedes, ils ne vont pas en voir le bout tout de suite"

Enfin, 19 pilotes ont tourné au cours de cette heure interrompue trois minutes à cause de la perte d'un déflecteur de roue avant sur l'AMR22 du Canadien. L'écurie anglaise qui peine à décoller cette saison n'a en effet pas pu envoyer Sebastian Vettel en piste, faute de temps suffisant pour changer le moteur endommagé sur la n°5 de l'Allemand dans le dernier quart d'heure de la première session. Une journée décidemment à oublier pour le quadruple champion du monde, convoqué juste après Lewis Hamilton (Mercedes) dans le bureau des stewarts pour avoir roulé sur la piste à scooter après son incident moteur

Grand Prix d'Australie Libres 1 : Sainz devant Leclerc et les Red Bull IL Y A 4 HEURES