Décidemment, Sebastian Vettel a du mal à lancer sa saison. Positif au Covid avant le premier week-end de course, à Bahreïn, officiellement encore positif pour la deuxième épreuve du championnat du monde, en Arabie saoudite, l'Allemand n'a même pas pu rouler toute l'heure au programme des essais libres 1 du Grand Prix d'Australie, vendredi matin à Melbourne.

En panne de moteur lors de 45e des 60 minutes de tests, le quadruple champion du monde a garé rapidement sur la piste son AMR22 puis en est descendu pour réclamer un extincteur afin de répandre de la mousse carbonique au niveau du ponton gauche, là où un incendie menaçait manifestement de se déclarer.

Il a ensuite dirigé la manœuvre avec les commissaires pour mettre son bolide à l'abri, afin permettre à la séance de reprendre au plus vite. L'interruption n'a duré que cinq minutes, le temps pour lui de rejoindre la pitlane en scooter. Et c'est ce qui pourrait lui poser problème car la FIA n'a pas tardé à signaler une infraction au règlement. Il est en effet interdit de circuler sur le circuit sans autorisation, dans les cinq minutes suivant l'arrêt des essais.

Amende, réprimande, retrait de points de superlicence, pénalité sur la grille de départ ? L'arsenal de sanctions est large. Et les officiels n'auront pas non plus manqué de remarquer qu'il portait une bague sur un doigt de la main gauche - en contravention avec l'interdiction de port de bijoux rappelé jeudi -, et que, surtout, il n'avait pas non plus mis correctement son casque sur sa tête.