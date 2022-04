Formule 1

"Hamilton et Verstappen 5e et 6e après trois courses, le mec qui a mis de l'argent là dessus il est millionnaire"

GRAND PRIX D'AUSTRALIE - Les protagonistes de la saison dernière Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) sont aujourd'hui loins du compte avec respectivement 43 et 46 points de retard sur Charles Leclerc (Ferrari) au championnat. Pour Lucas Parle F1, c'est difficile à croire et si un parieur s'est manifesté, il doit être riche !

00:04:03, il y a 2 heures