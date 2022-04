Un échange qui fait du bien. Impliqués dans une guerre de nerfs sur et en dehors de la piste l'an dernier, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) ont offert un moment savoureux en conférence de presse à Melbourne, en marge du Grand Prix d'Australie. Réunis pour la première fois cette saison devant les journalistes, les deux rivaux ont été interrogés sur l'interdiction du port de piercing et de bijoux en course , comme le stipule l'article 5 du règlement sportif depuis 2005.

"Tu veux le revoir ?"

"J'ai certains piercings que je ne peux pas enlever, que peu de gens connaissent", a démarré le Britannique sur le ton de la rigolade. Avant de reprendre : "C'est la règle depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau. Je vais juste mettre encore plus de bijoux la semaine prochaine !"

Dans la lignée de cette réponse pleine d'humour, Verstappen a assuré ne pas être visé par ce rappel : "Je serais trop lourd si je portais des bijoux, donc ce n'est pas possible." Le Néerlandais avait été contraint de faire attention à son poids en 2018 lors de l'introduction du halo sur les monoplaces, chargées de six kilos supplémentaires. "Je sais que tu as un piercing au téton. Allez, dis-le", a alors blagué le septuple champion du monde, tandis que son successeur sur le trône de la Formule 1 lui a demandé s'il "souhaitait le revoir" !

