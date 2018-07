Maurizo Arrivabene : "Mercedes a joué avec le feu"

En plus du podium de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, pas moins de six voitures équipées d'un groupe propulseur de Maranello ont fini dans le Top 10 en Autriche. "Nous menons les classements pilotes et constructeurs et six voitures équipées d'un V6 Ferrari sont dans le Top 10 en Autriche. Je suis très heureux, a commenté Arrivabene sur Sky Italia. Nous avons dû attaquer de bout en bout et je suis certain que nous aurions pu gagner avec un peu de chance."

"Ce beau résultat d'ensemble nous remonte le moral en vue de Silverstone, a ajouté Arrivabene. Cette course s'annonce difficile pour nous et l'aérodynamisme y sera capital. Nous devons impérativement poursuivre sur notre lancée." Le team principal de la Scuderia n'a pas manqué d'asséner une petite pique à son rival allemand qui a subi un double abandon sur problèmes mécaniques. "Je pense que Mercedes a joué avec le feu aujourd'hui. Ils ont beau raconter de belles paroles et se plaindre mais le succès n'est jamais garanti en F1." "C'est bien beau d'amener des évolutions qui sont intéressantes et audacieuses, conclut-il saractisque. Mais si votre moteur chauffe trop et vous empêche de finir une course, alors autant ne même pas prendre le départ !"

