Les écarts ne pouvaient être conséquents sur cette piste dont on fait le tour en à peine plus d'une minute. Lewis Hamilton, le plus rapide des essais libres 1, vendredi à Spielberg, a arrêté le chrono à 1'04"838, soit 0"144 de mieux que Sebastian Vettel et 0"161 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas. Avec une nuance : les Mercedes étaient en "tendre" et la Ferrari en "medium". Tout comme le second pilote de la Scuderia, Charles Leclerc, quatrième à 0"303.

Cependant, tout n'a pas été rose pour Mercedes, qui a dû revenir à la spécification moteur de début de saison sur la W10 de Bottas après la découverte d'une fuite d'huile sur le spec 2.

Derrière, les Red Bull de Max Verstappen et Pierre Gasly, qui courent à domicile, ont confirmé leur statut de troisième force du plateau à respectivement 0"422 et 0"540, et McLaren a réalisé une belle séance puisque Carlos Sainz s'est glissé à la septième place, à 0"644, devant les Renault et les Haas.

Néanmoins, si l'Espagnol réalise un exploit dimanche, ce sera au prix d'une remontée car il partira du fond de grille après avoir reçu un groupe propulseur entièrement neuf.

Les Racing Point, Alfa Romeo et Williams à la traîne, l'autre fait que l'on retiendra de cette séance sont les dégâts causés aux ailerons avant (Leclerc, Hamilton, Gasly, Stroll, Hülkenberg…) par certaines bordures hautes.