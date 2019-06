A part une petite frayeur dans les roues d'un Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) distrait en fin de séance, Charles Leclerc (Ferrari) a connu un après-midi tranquille à Spielberg, vendredi. Et il a bien été l'un des seuls.

Le plus rapide avec un tour en 1'05"086 en Pirelli "tendre", le Monégasque a bouclé son programme sans incident, au contraire de Valtteri Bottas (Mercedes), deuxième temps en "medium", à 0"331, avant de taper au virage n°6 et de casser tout l'avant de sa Flèche d'argent.

Avant le Finlandais, Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Autriche en 2018, avait perdu lui aussi l'arrière de sa Red Bull, au virage n°10, et endommage aileron et suspension arrière. Et cette session d'une heure et demie aurait pu être interrompue une troisième fois au drapeau rouge si Sebastian Vettel n'avait eu la chance de voir sa Ferrari stopper juste avant le mur de protection de ce même virage qui commande la ligne droite des stands.

Chez Red Bull, on s'appuie donc sur les data de Pierre Gasly pour la suite du week-end. Le Français, en grande difficulté il faut bien le dire face au Néeralndais, a signé le troisième temps en "tendre", à 0"401, devant Lewis Hamilton (Mercedes), qui a fait son chrono en "dur", Carlos Sainz (McLaren) et Romain Grosjean (Haas).