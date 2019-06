A l'heure où les patrons s'agitent dans le paddock pour tenter de mettre fin à l'invincibilité de Mercedes en proposant de revenir aux pneus de 2018, Charles Leclerc a rappelé avec un simple chrono samedi que battre les Flèches d'argent restait toujours possible. Visiblement le plus à l'aise sur le circuit de Spielberg, le Monégasque de Ferrari a tenu le haut de l'affiche lors de la dernière heure de test avant la qualification en tournant en 1'03'987. Soit respectivement 0"143 et 0"234 plus vite que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

A l'heure où les patrons s'agitent dans le paddock pour tenter de mettre fin à l'invincibilité de Mercedes en proposant de revenir aux pneus de 2018, Charles Leclerc a rappelé avec un simple chrono samedi que battre les Flèches d'argent restait toujours possible. Visiblement le plus à l'aise sur le circuit de Spielberg, le Monégasque de Ferrari a tenu le haut de l'affiche pendant la plupart de la dernière heure de test avant la qualification en tournant en 1'03'987. Soit respectivement 0"143 et 0"234 plus vite que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel (Ferrari) quatrième à 0"263, Max Verstappen (Red Bull) a pris la cinquième place à 0"459, devant le débutant Lando Norris (McLaren), à 0"999, et son coéquipier Pierre Gasly, à 1"165.

Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) ont complété le Top 10.