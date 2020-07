Libres 3 : Mercedes au top, Racing Point devant Ferrari

GRAND PRIX D'AUTRICHE - Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé la dernière séance d'entraînement, samedi à Spielberg, devant son coéquipier, Valtteri Bottas. Si la présence de Max Verstappen (Red Bull) au troisième rang est conforme, celle de Sergio Pérez (Racing Point) devant les Ferrari continue de ne surprendre.

La Mercedes est bien conforme et plus que jamais favorite de la course à la première pole position de l'année, à partir de 15h sur le circuit de Spielberg, en Autriche. Lavée de tout soupçon d'irrégularité par la FIA, suite à une réclamation de Red Bull vendredi après la première journée de test au sujet de sa direction à double axe (DAS), la W11 a encore mené Lewis Hamilton jusqu'en haut de la feuille de chronométrage des essais libres 3. En 1"04"130, le sextuple champion du monde a tourné 0"147 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas, qui l'avait déjà secondé par deux fois vendredi.

A l'issue de cette session où les pilotes ont testé leurs machines en mode qualification, Max Verstappen (Red Bull) a confirmé qu'il restait le meilleur des autres en se postant au troisième rang, à 0"283. En revanche, l'écurie Racing Point, avec sa "Mercedes rose", nommée ainsi pour sa ressemble avec la Flèche d'argent de l'an passé, semble devenue le trouble-fête de l'infernal trio qui domine la Formule 1 depuis 2014.

Avec un tour à 0"475 de celui de Lewis Hamilton, Sergio Pérez s'est en effet intercalé devant des Ferrari, mais arrivées dans les montagnes de Styrie sans évolution technique par rapport à la version qui avait entamé ses essais en février dernier à Montmelo. Charles Leclerc referme le Top 5, à 0"573, et Sebastian Vettel est septième, à 0"721. Entre eux s'est glissé le second pilote de Red Bull, Alexander Albon.

Ocon devant Ricciardo

Deuxième pilote de l'écurie paternelle Racing Point, Lance Stroll a signé le huitième chrono, à 0"788, devant Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren), qui complètent le Top 10 à respectivement 0"819 et 0"820.

Sur ce circuit court, le cœur du peloton forme une hiérarchie serrée : Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 19e, n'est qu'à 1"643.

Chez Renault, Esteban Ocon, onzième, devance de 0"051 son collègue de garage, Daniel Ricciardo. Et chez Haas, le troisième Français du plateau, Romain Grosjean, est seizième, et précède de deux rangs son coéquipier Kevin Magnussen.

Il faut relever la belle prestation de George Russell, qui sort la Williams en laissant quatre voitures derrière lui. Mais tout ne va pas bien dans le stand de l'écurie de Grove. Nicholas Latifi a donné du travail à ses mécaniciens en tapant au virage n°1.

