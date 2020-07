Qualifications : Des duels qui s'annoncent chauds dans chaque équipe

GRAND PRIX D'AUTRICHE - La qualification débute à 15h à Spielberg. L'occasion de jauger les duels dans chaque équipe sur un tour. Et dans la plupart d'entre elles, ça peut être très serré.

Mercedes : Hamilton vs Bottas

Voilà une bagarre loin être gagnée pour Lewis Hamilton ! L'an dernier, le Britannique a cravaché pour égaliser au dernier moment, à 5 pole positions partout, au dernier Grand Prix de 2019, à Abu Dabi, face à son coéquipier Finlandais.

Ce rééquilibrage après deux exercices à l'avantage du sextuple champion du monde peut s'expliquer par des choix de réglages plus orientés vers la course, donc moins agressif pour les pneus. Plus performant l'an dernier le samedi, le Finlandais a d'ailleurs souvent constaté une usure plus important de ses gommes.

Bilan 2017-2019 : 27-11 pour Hamilton (11-4, 11-2, 5-5)

Notre pronostic : Une monoplace facile à exploiter permet souvent à un pilote d'être plus proche de son leader. Bottas a une vraie carte à jouer.

Ferrari : Leclerc vs Vettel

Le Monégasque avait déboulonné l'Allemand de son piédestal sur le tour chrono l'an passé (7 pole positions à 2) et cela avait été une véritable surprise. Cependant, le quadruple champion du monde ne peut se permettre un deuxième camouflet de suite au moment où il cherche à prouver qu'il n'est pas fini, et se recaser chez Mercedes ou Renault. Pour lui, ça passe par des performances à la hausse en qualification, et il ne serait pas étonnant qu'il sacrifie son rythme de course au volant d'une SF1000 soupçonnée d'être pire que sa devancière.

Bilan 2019 : 10-8 pour Leclerc

Notre pronostic : Le natif de Monte-Carlo a tout pour confirmer la tendance. Ferrari est résolu à l'installer comme nouveau leader, et ça pourrait se voir aussi en qualification.

Red Bull : Verstappen vs Albon

Il n'y a pas eu match lors des sept confrontations en 2019. L'écart était trop grand 0"4 à 0"6 à l'avantage du Néerlandais pour assister à un scenario différent.

Bilan 2019 : 6-1 pour Verstappen

Notre pronostic : Le duel le plus déséquilibré du plateau 2020.

McLaren : Sainz vs Norris

Carlos Sainz tout sauf impressionnant du haut de son expérience face au débutant l'an passé.

Bilan 2019 : 10-10

Notre pronostic : Norris, sur une courbe ascendante, doit pouvoir gagner le duel.

Renault : Ricciardo - Ocon

"Dan The Man" a fait une saison inégale en 2019 mais il a éteint Hülkenberg le samedi (13-7). L'Australien en a vu d'autres avec Vettel et Verstappen chez Red Bull et il part avec une longueur d'avance face à son nouveau coéquipier.

Notre pronostic : En vitesse pure, Ricciardo a tout pour faire régulièrement mieux que le Français.

AlphaTauri : Gasly - Kvyat

Le temps de huit séances l'an dernier, le Français a torpillé le Russe chez Toro Rosso.

Bilan 2019 : 6-2 pour Gasly

Notre pronostic : Zéro suspense.

Haas : Grosjean - Magnussen

Décidemment, ces deux là ne se quittent pas. C'est l'égalité parfaite depuis trois ans.

Bilan 2017-2019 : 29-29 entre Grosjean et Magnussen (10-9, 11-9, 8-11)

Notre pronostic : Un détail fera basculer le duel.

Racing Point : Pérez vs Stroll

Le Mexicain n'est pas un foudre de guerre sur le tour chrono, il a pourtant roulé sur le Canadien l'an dernier et on ne voit pas en quoi ça pourrait changer.

Bilan 2019 : 17-2 pour Pérez

Notre pronostic : Une nouvelle boucherie.

Alfa Romeo : Räikkönen vs Giovinazzi

Le Finlandais a ronronné le samedi et l'Italien a failli en profiter...

Bilan 2019 : 11-8 Räikkönen

Notre pronostic : Attention au mode "pré-retraite".

Williams : Russell - Latifi

Le Britannique a fait le Grand Chelem face à Robert Kubica l'an dernier (20-0). Il est naturellement plus rapide que le Canadien.

Notre pronostic : Russel doit obtenir un score sans ambiguïté aux dépens du nouveau pilote payant de Grove.

