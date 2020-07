GRAND PRIX D'AUTRICHE - Pour la troisième fois en quatre ans, Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide lors de la séance qualificative en Autriche. Le pilote finlandais a devancé Lewis Hamilton sur l'autre Mercedes. Max Vertasppen (Red Bull) a signé le 3e temps. Les Ferrari ont souffert.

Valtteri Bottas avait juré se sentir mieux préparé que jamais pour cette nouvelle saison. Il avait même assuré être prêt à devenir champion du monde. On l'écoutait poliment... Mais il va falloir le prendre au sérieux. La saison ne compte pour l'heure que huit à son calendrier, et on ignore combien elle en comportera au final, mais le Finlandais a déjà une pole position en poche.

Grand Prix d'Autriche Plus de 4000 tests, aucun cas positif au coronavirus : le paddock respire IL Y A 2 HEURES

Samedi, il a prouvé que le circuit de Spielberg, théâtre à huis clos du Grand Prix d'Autriche, lui réussissait bien puisqu'il y a conquis sa troisième pole position en quatre ans, au prix d'un premier tour propre, et d'un second dans lequel il a tout mis. Trop même, puisqu'il est sorti de la piste.

Play Icon WATCH Transferts, prolongations, impasses : le point sur les pilotes casés (ou pas) pour 2021 00:01:42

Sur ce court tracé, son chrono de 1'02"939 a finalement été retenu comme celui de sa douzième pole position en carrière. En vérité, on attendait une Mercedes en haut de l'affiche. C'est vrai, on pensait plus à la n°44 de Lewis Hamilton qu'à la n°77 du Finlandais. Mais voilà, au volant de la meilleure voiture du plateau, le sextuple champion du monde en a un peu trop fait. Souvent large au passage des virages n°1, 9 et 10, l'Anglais a payé cash un écart au premier tournant lors de sa première tentative. Dans sa seconde, il lui a manqué 0"012, preuve que Valtteri Bottas avait extrait tout le potentiel de la fameuse Flèche noire labelisée W11.

Plus d'infos à suivre...

Grand Prix d'Autriche Libres 3 : Mercedes au top, Racing Point devant Ferrari IL Y A 3 HEURES