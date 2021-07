Formule 1

19 points de superlicence de perdus en Autriche ! Où est passé le code de bonne conduite ?

GRAND PRIX D’AUTRICHE – Les pilotes ont été largement pénalisés au cours du Grand Prix d’Autriche. Certains, comme Lando Norris, n’ont plus que deux points sur leur permis et s’exposent à des suspensions s’ils venaient à être de nouveau pénalisés. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta analysent cette situation. L'intégralité des Fous du Volant est à retrouver en podcast.

00:16:37, il y a 44 minutes