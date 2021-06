Le 16 octobre 2005 reste une date clé dans l'histoire de Renault F1, l'ancien nom d'Alpine F1. Ce jour-là, l'équipe au Losange décroche son premier titre de champion des constructeurs au terme du Grand Prix de Chine, à Shanghai. Une consécration sportive, un coup de pub gigantesque aussi quand on détrône Ferrari dans un pays d'environ 1,3 milliard habitants. Un rêve pour toute marque ambitionnant de se développer dans l'un de ces "nouveaux marchés". Et spécialement Renault, qui avait vu d'un bon œil l'invention d'un Grand Prix dans le pays le plus peuplé du monde, deux ans plus tôt.

Vendredi matin à Spielberg, la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche sera un clin d'œil à cette histoire. Fernando Alonso, vainqueur de ce Grand Prix de Chine et champion du monde en 2005, laissera sa place dans l'Alpine à Guanyu Zhou. Natif de Shanghai, l'espoir de l'académie des jeunes pilotes de la marque française pensera peut-être à tout ce chemin parcouru. Il avait 6 ans le jour du triomphe de l'Espagnol.

Sport et marketing

Seize ans sépareront ces deux moments, seize ans nécessaires pour associer à nouveau la marque sportive de Renault à l'Empire du milieu, sur le terrain du sport et du marketing. Car ce n'est pas un hasard, Renault voulait qu'il en soit ainsi.

En décidant de revenir en Formule 1 avec sa propre écurie en 2016, le Losange espérait "sortir" un pilote chinois tôt ou tard. Pour s'offrir une ouverture sur ce nouveau monde commercialement prometteur. Un bon sens dont ne se cache pas Alpine.

"Nous avons relancé l'académie en 2016, et il y avait deux aspects dans le programme : le sportif et le projet de développement marketing de Renault ; et aussi la façon dont on pouvait marier les deux, nous explique Mia Sharizman, le directeur de l'Académie de jeunes pilotes d'Alpine. Mon travail a été de regarder les nouveaux marchés où Renault voulait se développer. C'est pourquoi, dans l'histoire de l'académie Renault, il y a eu trois Chinois ces six dernières années : Sun Yueyang (2016-2018), Ye Yifie (2019) et Guanyu Zhou (depuis 2019). Ma tâche a été de regarder quels étaient les pilotes chinois disponibles, et ensuite de m'occuper du projet sportif pour chacun d'eux, voir qui avait le potentiel."

Une progression ralentie

Avec une donnée incontournable : "Pour amener un pilote en Formule 1, il faut gagner des titres, être dans le top 2 ou le top 3 dans son championnat." Une condition que remplit aujourd'hui Guanyu Zhou, leader du championnat de Formule 2 après trois meetings.

Mais pour en arriver là, il a fallu du temps, des investissements tous azimuts. Guanyu Zhou a suivi le cursus classique, mais en n'avançant pas aussi vite que ses rivaux. "Zhou a fait trois années de karting en Europe (2012-2014), une saison en Formule 4 (2015) et trois en Formule 3 (2016-2018)." Là où on a l'habitude de considérer qu'il faut une année pour apprendre et une année pour gagner dans une catégorie, Zhou en a donc mis trois, dans des écuries bien cotées, et il n'a pris que cette saison la dimension d'un champion en puissance.

"Les deux dernières années en F3, avec Motopark et Prema, il s'est classé huitième, note Mia Sharizman. Il y avait une forme de constance d'une année à l'autre : des classements dans le top 10 la première année, des podiums la seconde, des victoires la troisième."

"Son parcours l'a désavantagé en termes de culture"

"22 ans dans la Formule 1 moderne, ce n'est pas très jeune, reconnaît le manager malaisien à propos du premier lauréat du Prix Anthoine Hubert du meilleur rookie de F2, en 2019. Mais c'est jeune vu son background, d'où il vient. Nous avons tellement l'habitude d'avoir des pilotes australiens, majoritairement européens ou basés en Europe."

Guanyu Zhou a ainsi pu se fondre très tôt dans les habitudes, la façon de travailler des équipes du Vieux continent. "Il est considéré comme un pilote européen car il est venu s'installer en Europe depuis l'âge de 12 ans, rappelle Mia Sharizman. Du point de vue de la mentalité, il est plus européen que chinois. Son parcours l'a désavantagé en termes de culture, de préparation. Et c'est en cela que nous l'avons aidé."

Renault F1 a enrôlé Zhou assez tard, en 2019, alors qu'il venait de faire sa troisième année chez Prema, une des équipes de référence de la F3. Car il faut être honnête, son potentiel ne sautait pas aux yeux. "A ce moment, il a fallu travailler dur car il était dans un programme avec un ingénieur de Formule 1 d'une autre équipe, se souvient le patron de l'académie Alpine. Je lui ai alors présenté ce qu'il pourrait faire, ce que nous pourrions offrir. Notre premier rôle n'était pas forcément de l'amener en Formule 1 mais de le faire grandir en Formule 2 afin d'être un candidat au titre dans un délai de trois ans." En n'oubliant pas cette réalité incontournable : "Le temps coûte de l'argent."

"Il peut encaisser la pression d'être chassé"

Tout ce temps, c'est aussi ce qui a fallu pour faire éclore une personnalité capable de s'affirmer dans un monde très concurrentiel. "Pour un Asiatique même installé en Europe depuis longtemps, il était timide, il n'avait pas le côté agressif, se souvient son instructeur. Mais là, dans sa troisième année, il est le pilote à battre. Il a la confiance."

Une confiance telle que Zhou prend parfois le contre-pied au niveau technique. A Sahkir, en ouverture de la saison 2021, il a décidé de démarrer en pneus "dur" pour finir en "tendre", pour remonter en flèche jusqu'à la première place. Pas dans les courses Sprint 1 ou 2, où certains pilotes se constituent un palmarès à coups de départ de la "pole position" d'une grille inversée, mais bien dans la Course 3.

"Il a passé ce cap, où il peut encaisser la pression d'être chassé. Il ne chasse plus désormais. Ça vient avec l'âge, l'expérience, la maturité, le soutien venant de tout le monde et aussi du développement que nous avons fait au simulateur, ou dans le programme de tests (cinq en tout) en Formule 1 ces trois dernières années", se félicite Mia Sharizman.

La F1 a besoin d'un représentant chinois

Alors, vendredi, Zhou va suppléer Alonso le temps d'une séance, parce que, pour ce deuxième week-end de la F1 de suite, l'Espagnol a moins besoin de limer le Red Bull Ring que le Français Esteban Ocon. Il n'est pas sûr que l'équipe retirera grand-chose de son roulage, mais le premier poleman chinois de l'histoire de la F2, si. Dans deux semaines plus tard, lors de la reprise à Silverstone, il sera un pilote sûrement différent. Meilleur. Investi de la même mission : "Rester là où il est", selon son boss. En tête de son championnat, donc. Car Alpine ne voit pas plus loin pour l'heure.

L'équipe basée à Enstone et à Viry-Châtillon n'aura en effet pas d'équipe "moteur" cliente en 2022 et, il faut être réaliste, elle aura bien du mal à lui trouver un baquet de titulaire. En 2023 alors, peut-être. Alpine fera en tous les cas tout pour si les conditions de cette accession sont réunies. Et pas que la marque au "A" fléché d'ailleurs. "Je suis sûr que tout monde, y compris dans le management de la Formule 1, a envie de voir un champion de Formule 2 chinois titulaire en Formule 1 dans l'avenir", avance Mia Sharizman.

