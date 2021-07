C'était un petit plaisir. La cerise sur le gâteau, après n'avoir laissé que des miettes à la concurrence. Dimanche dernier, Max Verstappen s'est autorisé une petite facétie pour fêter sa victoire au Grand Prix de Styrie . Juste après avoir passé la ligne d'arrivée, le Néerlandais s'est complètement déporté sur la droite de la piste, ralentissant franchement devant le mur où l'attendaient les membres de son écurie, avant de repartir en effectuant un "burn-out", c'est-à-dire en faisant patiner ses roues.

La figure de style a beaucoup plu aux fans. Beaucoup moins au directeur de course de la FIA, Michael Masi. "J'ai immédiatement averti l'équipe Red Bull et leur ai dit que cela ne serait plus toléré à l'avenir", avait-il révélé. Le dirigeant australien estimait qu'un tel ralentissement pouvait être dangereux pour les monoplaces arrivant à des vitesses beaucoup plus élevées derrière Verstappen.

Interrogé à ce sujet, ce jeudi, en conférence de presse, le Néerlandais a d'abord répondu comme il aime tant le faire : avec une bonne dose d'ironie. "La prochaine fois, j'essaierai de faire un "donut" (des cercles avec sa monoplace, NDLR)", a-t-il d'abord lâché en plaisantant.

Puis il a retrouvé un peu de sérieux : "Il y a une question de sécurité et je la comprends bien, a-t-il assuré. Mais j'ai regardé dans mes rétroviseurs, je me suis placé à droite de la piste alors que tout le monde était à gauche. Mais si ce n'est pas autorisé, je ne le ferai plus. Sur le moment, j'ai trouvé ça drôle et sûr. Mais je comprends qu'ils veuillent que cela ne se reproduise pas, bien sûr."

Verstappen devra donc trouver une autre manière, plus réglementaire, de célébrer ses victoires. Et visiblement, il ne manque pas d'idées : "Un saut à l'élastique ? Un combat en cage ? Ou un 'back-flip' avec la voiture ?, a-t-il interrogé en plaisantant. Peut-être que nous pouvons améliorer les choses et que la FIA aimerait ça. Peut-être même que nous obtiendrions des points bonus. Ce serait formidable !" Une manière de mettre en exergue le contraste entre les promoteurs de la F1, très attachés au spectacle, et la FIA, forcément plus rigide ?

