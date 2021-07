"Vous n'imaginez pas la pression que j'avais" : Guanyu Zhou a été vendredi le premier Chinois depuis 2013 à prendre part à une séance d'essais libres en Formule 1, lors du Grand Prix d'Autriche à Spielberg. A 22 ans, Zhou n'est pas encore le premier pilote chinois de Formule 1 mais il s'en rapproche. Membre de l'académie Alpine, l'écurie française lui a donné l'opportunité de piloter pour la première fois une monoplace de l'élite du sport automobile.

"Il y a énormément de gens qui regardaient cette séance" en Chine donc "vous n'imaginez pas la pression que j'avais avant d'entrer en piste" aux côtés des stars Lewis Hamilton (Mercedes) ou Max Verstappen (Red Bull), a expliqué Zhou lors d'un point presse.

"Je regarderai quand j'aurai le temps pour voir combien de téléspectateurs il y avait, parce que je pense que c'était davantage que pour un week-end de Grand Prix normal", a souri celui qui, pendant une heure, a conduit la voiture du double champion du monde Fernando Alonso, prenant le 14e temps. "Il est évident qu'avec un pilote chinois qui participe à une séance d'essais pour la première fois en sept ans, les gens regardent et sont étonnés", a-t-il continué.

Une chance d'intégrer la Formule 1

Son compatriote Ma Qinghua était le dernier participant lors de séances d'essais, en 2012 et 2013, avec les équipes HRT et Caterham. Mais aucun Chinois n'a commencé un Grand Prix. "Maintenant je suis totalement relâché, j'espère qu'ils (ses supporters) sont fiers de mon travail et que c'est seulement le début de ma carrière en F1", a-t-il conclu.

Zhou est leader du championnat de Formule 2, tremplin vers la F1. Mais les deux baquets de l'écurie Alpine, qui le soutient, sont déjà occupés pour 2022 par les pilotes actuels Esteban Ocon et Alonso. Il s'est dit "concentré" sur sa quête de titre en F2, meilleure "chance pour intégrer la Formule 1 dans le futur", chez Alpine ou ailleurs.

