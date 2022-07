Le mystère demeure chez Mercedes. L'équipe n'était pas en mesure de donner la moindre explication aux accidents survenus à ses pilotes, Lewis Hamilton et George Russell , lors de la dernière partie de la qualification, vendredi au Grand Prix d'Autriche. En pleine attaque, le septuple champion du monde de 37 ans a perdu l'arrière de sa W13 dans le virage n°7, filé dans les graviers, puis s'est arrêté brutalement contre un mur de protection. Un choc latéral qui a fait beaucoup de dégâts sur le côté droit et qui fait planer la menace d'un départ du dernier emplacement de la grille de départ de la course sprint samedi, si des réparations d'envergure sont nécessaires.

Quant à son jeune coéquipier, il a fini quelques minutes plus tard dans le décor du virage n°10, à reculons. Pour des dégâts peut-être moins inquiétants et en tous les cas moins punitifs puisqu'il a sauvé sa cinquième place qualificative.

"Je n'ai pas de réponse"

Quatrième en qualification à Montréal, cinquième à Silverstone alors qu'il aurait pu espérer mieux sans une faute stratégique de son équipe, Lewis Hamilton attaquait pour une belle place. "Je suis tellement désolé d'avoir endommagé la voiture", a-t-il réagi sur le coup. "Tu jouais P2 - P3", lui a assuré son ingénieur, Peter Bonington, à la radio, en prenant de ses nouvelles. De retour en zone mixte, le recordman des victoires en Formule 1 (103) a détaillé les circonstances de son accident.

"Je me suis incroyablement déçu, et je suis vraiment désolé pour l'équipe, a-t-il répété à Sky Sports. Tout le monde a travaillé si dur pour mettre la voiture en condition et je n'aime jamais la ramener endommagée". Pour ce qui est de la cause de ses déboires, il faudra attendre. "Je n'ai pas de réponse à cela, j'ai juste perdu l'arrière dans le virage 7 et c'est tout, a-t-il avoué. Nous ne nous attendions pas à être aussi proches que ça aujourd'hui, c'est donc un énorme point positif de la part de l'équipe."

"Lewis volait totalement"

Revenu à son garage à pied en traversant la piste sans autorisation pendant le drapeau rouge, George Russell a été convoqué par la direction de course et risque une sanction. Mais côté piste, ce vendredi a ouvert des perspectives. "C'est probablement notre meilleure qualification de l'année en termes de vitesse de la part de l'équipe, mais probablement la pire en termes de résultat, a-t-il dit. Je ne m'emballe pas. Lewis faisait un travail phénoménal, il volait totalement. Je pense que je me suis probablement trompé de réglages pour la qualification, mais peut-être que je suis bien placé pour la course."

"Ces deux-là ne devraient jamais se battre à cause de cette situation, craquer, a estimé Toto Wolff, le directeur d'équipe des Gris, au diffuseur britannique. Nous leur avons donné dix week-ends de suite une voiture qui n'était pas à la hauteur, et maintenant que nous commençons à être devant avec les autres, il peut arriver de perdre la voiture. Je préfère avoir une voiture rapide et une qualification comme celle-ci, plutôt que de ne pas avoir le rythme pour être dans le top 4."

En manque de pièces détachées ?

"Oui, nous sommes surpris. Spielberg a toujours été une course où nous avons eu du mal. Même lors de nos meilleurs jours, nous n'étions pas très bons, donc nous ne nous attendions pas à faire un pas de plus en termes de performances. Mais, petit à petit, les choses se mettent en place."

Lewis Hamilton et George Russell vont au moins bénéficier d'un petit coup de pouce du destin le reste du week-end car ils vont avoir un bonus de 28 tours samedi lors de la course sprint avant le Grand Prix d'Autriche proprement dit, dimanche. Mais avec des voitures dans quel état, c'est la question. "On continue d'évaluer l'étendue des dégâts mais les deux accidents ont endommagé les mêmes composants sur chaque voiture, ce qui rend les choses compliquées d'un point de vue des pièces de rechange", a avoué Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef.

