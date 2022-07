Comme samedi, Max Verstappen (Red Bull) a effectué un départ impecable, dimanche lors Grand Prix d'Autriche. Vainqueur de la de la course sprint la veille, le Néerlandais a été plus prompt au départ que Charles Leclerc (Ferrari), situé derrière lui sur la grille, et Carlos Sainz (Ferrari), néamoins passé au large dans le virage n°2 pour résister à l'attaque de George Russell (Mercedes).

Mais la passe d'arme a ralenti la Ferrari n°55 et la Mercedes n°63 a eu des conséquences puisqu'elle a permis à Sergio Pérez (Red Bull) de se positionner à la hauteur de la Flèche d'argent à l'entrée du virage n°4. Il y avait de la place pour les deux voitures dans ce virages à droite, délicat car en dévers, mais les machines autrichiennes et allemandes sont entrées en contact. Déséquilibrée, la RB18 n°11 du Mexicain est parti en tête-à-queue dans les graviers, dont elle est ressorti après de longues secondes.

Sa voiture endommagée, "Checo" alors stoppé à son stand dès le deuxièmes des 71 tours de course, et est reparti bon dernier, avec presque un tour de retard sur son coéquipier leader.

Plus d'infos à suivre...

