Toto Wolff va en toucher deux mots à ses pilotes. Le patron de l'écurie Mercedes a assisté, perplexe, aux deux accidents de ses deux protégés en Q3 de la séance de qualification ce vendredi, ce qui a occasionné deux drapeaux rouges en fin de séance.

Ad

Grand Prix d'Autriche Verstappen en pole après une séance chaotique, Leclerc et Sainz en embuscade IL Y A UNE HEURE

C'est Lewis Hamilton qui a ouvert le bal. Alors qu'il avait effectué un premier secteur fusée, et qu'il pouvait viser une pole éventuelle, ou une première ligne, le Britannique s'est raté à l'entrée du 3e secteur et envoyé sa W13 dans le mur. Le crack de Stevenage s'est excusé auprès de son équipe. En même temps, les fans de Max Verstappen, situés dans la tribune annexe au taureau de fer, ont hurlé leur joie. Hamilton partira 10e lors de la course sprint prévue samedi.

Russell, un accident et une enquête

La joie collective de "l'Orange Army" de MV33 a continué de plus belle juste après. Alors que la séance venait à peine de reprendre, George Russell a été lui aussi victime d'un bel accident après avoir perdu l'arrière de sa monoplace au virage 10. L'espoir britannique devra également répondre aux commissaire de course après la séance. Il a été mis sous enquête après avoir traversé la piste à pieds, ce qui est interdit. En attendant une éventuelle pénalité, Russell va partir à la 5e place samedi.

Grand Prix d'Autriche Leclerc : "Les choses tournent mal depuis un certain temps" IL Y A 3 HEURES