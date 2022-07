Il n'a clairement pas apprécié. Vendredi, du côté de Spielberg, à l'occasion de la qualification du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, le pilote britannique Lewis Hamilton, aujourd'hui âgé de 37 ans, avait alors été victime d'une sortie de piste, au volant de sa Mercedes. Une mésaventure suivie ensuite des applaudissements du public local, acquis à la cause du Néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l'écurie Red Bull

Mais cette réaction "hallucinante", selon le Britannique, a eu le don d'énerver Hamilton, même s'il a lui-même avoué que sur le coup, il n'a rien entendu "parce qu'il traversait beaucoup de choses". Le pilote s'en est tiré sans dommage corporel, mais il ne peut pas en dire de même de sa monoplace.

Vous allez applaudir cela ?

Dans des propos rapportés par le site internet Crash.net, le septuple champion du monde de Formule 1 n'a clairement pas mâché ses mots : "Un pilote aurait pu être hospitalisé. Et vous allez applaudir cela ? C'est juste exaspérant que les gens fassent ça, sachant à quel point notre sport est dangereux. Je suis reconnaissant de ne pas avoir été hospitalisé et de ne pas avoir été gravement blessé."

Tout en ajoutant également qu'il n'est jamais juste "d'encourager la chute ou la blessure de quelqu'un". Même lorsque les fans à Silverstone en avaient fait de même contre Max Verstappen : "Cela n'aurait pas dû arriver à Silverstone, et cela n'aurait pas dû arriver ici."

La F1 condamne des comportements de fans

Ce dimanche, via son compte Twitter officiel, la Formule 1 a publié un communiqué pour condamner l'attitude de fans autrichiens, pour avoir notamment applaudi cette sortie de piste, alors que d'autres se sont plaints, sur les réseaux sociaux, de commentaires sexistes et homophobes : "Nous prenons cela très au sérieux et nous avons soulevé cela auprès du promoteur et de la sécurité de l’événement, et nous parlerons à ceux qui ont signalé les incidents. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré."

