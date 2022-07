Grand Prix d'Autriche

C'est la deuxième fois que Max Verstappen réalise la pole position sur un même circuit deux années de suite. Mais ce qu'il a réalisé vendredi à Spielberg surpasse Abou Dabi 2020 et 2021 puisqu'il en est en réalité à trois positions de pointe en deux ans sur le Red Bull Ring, qu'il avait dompté l'an dernier en qualification dans le cadre du Grand Prix de Styrie, puis de celui d'Autriche.

Quand on sait qu'il les avaient confirmées par un leadership sans partage en course en 2021, la concurrence a de quoi être quelque peu inquiète pour la suite. Tout cela pourrait se transformer en double sanction puisqu'une course sprint sera organisée samedi avant le traditionnel Grand Prix de dimanche.

Si Max Verstappen sera à la meilleure place sur la grille de départ samedi à 16h30, pour les 28 tours au programme de la mini-course que le promoteur du championnat du monde cherche à imposer, il n'en sera pas le grandissime favori. Car c'est au prix d'un ultime effort qu'il a arraché sa 16e pole position en carrière à la Ferrari de Charles Leclerc, à la fin d'une Q3 saucissonnée en trois morceaux en raisons des accidents des Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell.

Changement de stratégie payant

"Nous avons dû attendre très longtemps entre les deux runs, a-t-il raconté. Ce n'est pas génial quand on est dans le rythme qu'on voulait. La température de la piste baisse et la direction du vent change. Mais au final, ce fut une qualification très excitante. C'est une piste difficile à maîtriser. Il n'y a pas beaucoup de virages, mais ceux que nous avons ici sont très délicats. C'est facile de se tromper."

Pour un tour 0"029 plus rapide que Charles Leclerc (Ferrari), "Super Max", comme l'appellent ses supporters tout d'orange vêtus à Spielberg aussi, a surtout remporté une victoire tactique contre les Ferrari car avant ce dernier tour décisif, il s'y prenait mal.

"Nous étions les plus rapides dans les secteurs 1 et 2, puis nous n'avions presque plus de pneus dans le 3, a raconté le conseiller spécial de Red Bull Racing, Helmut Marko, à Sky Sports. Nous tapions trop dans les pneus et nous avons changé un peu ça."

