Carlos Sainz a connu un gros coup de chaud sur le Grand Prix d'Autriche. Au propre comme au figuré. En pleine bourre dans le 58e tour, alors qu'il venait tout juste d'établir le record en course, le pilote Ferrari a connu un gros problème de moteur alors qu'il était en train de fondre sur Max Verstappen (Red Bull), deuxième derrière l'autre pilote Ferrari, Charles Leclerc. Une épaisse fumée s'est dégagée de la monoplace de l'Espagnol, contrait de sortir de la piste et d'abandonner. Son moteur a alors commencé à prendre feu.

Sainz s'est retrouvé en difficulté pour sortir de son véhicule, encore en mouvement sur une partie descendante hors de la piste. Les flammes étaient alors en train de gagner rapidement le cockpit quand l'Espagnol a enfin réussi à s'extraire de sa monoplace. Les commissaires ont dû intervenir pour bloquer la Ferrari et éteindre le début d'incendie à l'aide d'extincteurs. Plus de peur de mal pour Sainz qui, quelques mètres plus loin, est resté prostré, la tête entre les mains. Plus pour cet abandon malheureux alors qu'il tenait un gros rythme que pour la frayeur qu'il venait de se faire.

