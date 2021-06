Coups de théâtre à la chaîne à Bakou. Samedi, à l'occasion du dernier entraînement du Grand Prix d'Azerbaïdjan, la sixième manche du Mondial, Max Verstappen (Red Bull) a perdu son rôle de favori pour la pole position en tapant à la 25e des 60 minutes des essais libres 3, sans pouvoir reprendre ses évaluations de pneus "tendre", cruciaux pour la séance de qualification de l'après-midi.

Les Mercedes encore en difficulté - Lewis Hamilton (Mercedes) a boosté son chrono avec l'aspiration de Sergio Pérez (Red Bull), auteur du deuxième temps - Pierre Gasly (AlphaTauri) qui a continué dans la droite ligne des ses essais de vendredi (6e et 5e temps) en réalisant le tour le plus rapide en 1'42"251 à la dernière minute, avec les temps de référence dans les secteurs 1 et 2. "On aime ça !", a réagi le Normand, clairement le mieux préparé pour aller chercher la première pole position d'un Français depuis 1997.

Alors que tout paraissait sous contrôle chez Red Bull depuis vendredi, Max Verstappen a donc commis à la 25e minute une erreur qui peut témoigner d'un excès de confiance. Le Néerlandais était en pneus "dur" - des gommes qu'il pourrait donc choisir en course vu son engament - et attaquait fort à l'arrivée sur le virage n°15 lorsqu'il a réalisé bien trop tard qu'il était en survitesse.

Galsy a de la marge

La veille, à cet endroit, Charles Leclerc (Ferrari) s'était ravisé à temps en prenant sagement la voie de dégagement, encore empruntée par plusieurs pilotes lors de ces essais libres 3.

Résultat pour le tout nouveau n°1 mondial : une suspension avant droite cassée, aucune data enregistrée en "tendre" avant la qualification, un air penaud et aucun regard pour son mentor Helmut Marko à l'arrivée dans son garage, où il a disparu avant de réapparaître dans la posture de l'écolier modèle, auprès de son ingénieur principal, Gianpiero Lambiase.

Chez Red Bull, on s'est dès lors reposé sur Sergio Pérez. Malheureusement pour l'équipe dirigée par Christian Horner, le Mexicain, le plus rapide vendredi et détenteur du plus grand nombre de participations en Formule 1 sans pole position, a échoué à finir en tête de la feuille des temps, battu au dernier moment par Pierre Gasly pour 0"344. Autant dire un gouffre.

