Première journée quasi idéale pour Red Bull, vendredi à Bakou. Le plus rapide lors des essais libres 1 du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le n°1 mondial Max Verstappen s'est juste incliné face à son coéquipier, Sergio Pérez, lors de la session suivante. Un bilan d'autant plus positif - même sans être parfait - car Mercedes a connu les pires difficultés en échouant en dehors du top 10.

"Du point de vue de la performance, je pense que c'est un super départ, a estimé le leader du championnat du monde. C'était assez venteux, ce qui n'a rendu les choses faciles pour personne, mais quand même plus intéressantes. En essais libres 1, la voiture a paru correcte - j'étais plutôt à l'aise - mais en essais libres 2 nous avons opéré plusieurs changements pour voir si c'était mieux mais je ne pense pas que ça l'aie été. Nous allons donc devoir étudier cette nuit vers quelle direction aller pour la qualification."

Grand Prix d'Azerbaïdjan Finie la hype de "futur champion du monde" : gros recadrage et déménagement pour Tsunoda IL Y A 4 HEURES

"Probablement le meilleur vendredi de la saison pour moi"

L'après-midi, le Batave a effectivement constaté que son équipe faisait fausse route. "Je n'aime pas tellement la voiture, a-t-il exposé à la radio. Les pneus avant - je pense - n'adhèrent pas dans les virages lents. Par rapport à ce matin, c'est le jour et la nuit."

La course à l'argent avant la F1 : Comment en finir avec le "club de gamins milliardaires"

"Jusque-là, nous sommes rapides collectivement et j'en suis très heureux", a-t-il conclu, dans une référence implicite à l'aide que pourrait à nouveau lui apporter Sergio Pérez ce week-end. Il y a deux semaines à Monaco, le Mexicain avait réalisé un undercut en course sur Lewis Hamilton (Mercedes), privant le Britannique de deux points précieux, à l'avantage de son leader.

"Nous avons fait une très bonne analyse après Monaco et aujourd'hui, c'est comme si j'avais mieux compris la voiture et comment la piloter, a déclaré "Checo", quatrième temps le matin. C'est probablement le meilleur vendredi de la saison pour moi, c'est le plus complet en termes d'enregistrement de data et de confort dans la voiture."

Le vainqueur du Grand Prix de Sakhir 2020 espère remonter enfin la pente en qualification. Dominé quatre fois sur cinq depuis le début de la saison, il n'a battu #MV33 qu'à Imola et reste sur des 8e et 9e places sur la grille de départ. Et avec 44 points collectés en cinq courses, il se trouve aussi loin de son leader, qui en totalise 105.

Grand Prix d'Azerbaïdjan Hamilton largué par Verstappen : Moteur neuf, voiture "limitée" et gros malaise chez Mercedes IL Y A 2 HEURES