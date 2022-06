A QUELLE HEURE EST DONNÉ LE DÉPART ?

13 heures, en raison du décalage horaire avec l'Azerbaïdjan.

LA POLE EST-ELLE UN GAGE DE SUCCES ?

Eh bien non. En quatre éditions, le Grand Prix d'Azerbaïdjan n'a été remporté qu'une seule fois par le poleman. Il s'agit de Valtteri Bottas (Mercedes), invincible en qualification puis en course en 2019. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et même Nico Rosberg, lors du Grand Prix d'Europe qui s'est déroulé à Bakou en 2016, n'ont pas profité de leur position de tête. Charles Leclerc fait également partie de la liste. Et quand on sait que le Monégasque n'a converti que quatre de ses poles en victoires, l'identité du futur vainqueur peut légitimement faire l'objet de questions.

LES RED BULL PEUVENT-ELLES BATTRE FERRARI ?

Oui, totalement. Elles ont déjà pris le meilleur sur les Transalpins à quatre reprises cette saison, malgré les pole positions de Charles Leclerc. Leur vitesse de pointe parlent pour elles, surtout à Bakou qui possède la plus longue ligne droite de l'année (2 200 mètres). De plus, Christian Horner semble un peu trop confiant sur les chances de son écurie, répétant à l'envie qu'il se concentre sur la course du dimanche alors que ses pilotes bénéficient d'une nouvelle unité de puissance. Pour enfoncer le clou, Max Verstappen a même avoué craindre les Ferrari sur un tour rapide plus que sur de longs relais. Crainte partagée par Laurent Mekies, directeur de course de Ferrari : "Nous nous attendons à ce que Red Bull soit peut-être un peu plus fort durant la course."

POURRAIT-ON ASSISTER A UNE SURPRISE NOMMEE MERCEDES ?

Pas vraiment, même si rien n'est impossible. Malgré la seconde qui les sépare du haut de la grille, George Russell et Lewis Hamilton ont réussi leur séance de qualification en se classant 5e et 7e. Mais les Flèches d'argent souffrent terriblement du marsouinage à Bakou. Il suffit de regarder les caméras embarquées pour prendre conscience du handicap causé par ce phénomène.

"Les écarts avec Ferrari et Red Bull sont énormes et ce sont dans les virages où nous perdons le plus. Nous avons certainement des problèmes de rebonds dans les lignes droites mais sans cela, nous manquerions toujours de performance", a constaté Andrew Shovlin, l'ingénieur de piste en chef de Mercedes. Toto Wolff, lui, manie l'humour au moment d'imaginer Mercedes remporter la course : "Iil faudrait un peu de chance et que les quatre premiers se trompent au virage 1 ! Plus sérieusement, sur le rythme pur, nous pouvons envisager de terminer 5e et 6e."

LE GRAND PRIX D'AZERBAIDJAN EST-IL SYNONYME DE SPECTACLE ?

Assurément ! Bakou offre des courses chaotiques et spectaculaires. Rien que l'an dernier, on a noté cinq changements de leader et 21 dépassements en 51 tours. Max Verstappen (Red Bull) dominait la course en 2021 lorsque son pneu arrière gauche a explosé, entraînant un restart au cours duquel Lewis Hamilton (Mercedes) a ravi la première place à Sergio Pérez (Red Bull) avant de tirer tout droit au premier virage...

D'autres exemples ? En 2017, la course a été émaillée de trois sorties de la voiture de sécurité et de sept abandons. L'édition 2018 est marquée par l'accrochage fratricide entre les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen, tandis que Valtteri Bottas a dit adieu à la victoire à trois tours de l'arrivée à cause d'un débri sur la piste.

QUELS VIRAGES FAUDRA-T-IL SURVEILLER ?

Les virages 3 et 15 se sont révélés piégeux pour les pilotes, samedi. Sebastian Vettel (Aston Martin) a touché le mur avec le museau de sa monoplace au n°15. Son coéquipier Lance Stroll a commis la même erreur à l'entrée de la vieille ville avant d'exploser son aileron avant au deuxième virage et de mettre un terme prématurément à sa participation en Q1. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a tiré tout droit au n°3 et Fernando Alonso (Alpine) au n°15. Mouvement pour lequel il a été pointé du doigt par Alex Albon (Williams).

QUID DES CHANCES TRICOLORES ?

Pierre Gasly est à son aise sur le tracé azéri. Le Français a porté son AlphaTauri dans le Top 7 des Libres à deux reprises, avant de signer le sixième temps des qualifications, bien calé entre les Mercedes. Son meilleur résultat de la saison. L'Azerbaïdjan lui réussit, puisqu'il avait terminé troisième en 2021 après un duel avec Charles Leclerc (Ferrari) dans les ultimes boucles. Reste que Gasly n'a conservé qu'un seul train de durs, pneumatiques qui seront plébiscités par nombre d'écuries dimanche... Esteban Ocon (Alpine), de son côté, a terminé P13, samedi après-midi. La faute principalement à un drapeau jaune sorti au mauvais moment en Q2. L'Ébroïcien reste toutefois convaincu qu'il peut "remonter" le peloton durant la course : "C'est une piste où il y a des opportunités, où l'on peut doubler. On a une bonne vitesse donc on va tout faire pour prendre des points. Il faudra arriver au bout de cette course, c'est hyper important, mais on va tout faire pour."

QUE PEUT ESPERER MCLAREN ?

La plus grosse déception des qualifications, à égalité avec la 15e place de Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Confortablement installées dans le Top 6 des troisièmes Libres samedi matin, Lando Norris et Daniel Ricciardo n'ont pas réussi à hisser leur McLaren au-delà de la Q2, terminant respectivement P11 et P12. Deux motifs de satisfaction pour l'écurie de Woking : sa concurrente Alpine n'a placé qu'un seul pilote dans la première partie de la grille (Fernando Alonso, 10e) et l'ingénieur de course du pilote australien lui a assuré qu'il disposait d'une voiture capable de se battre pour les points en Azerbaïdjan.

QUELS TYPES DE PNEUS POUR CE CIRCUIT URBAIN ?

L'an dernier, Lance Stroll (Aston Martin) et Max Verstappen (Red Bull) avaient subi l'explosion spectaculaire de leur pneu arrière gauche. Le choix de Pirelli pour cette nouvelle édition du Grand Prix d'Azerbaïdjan était donc attendu et scruté. Comme en 2021, le manufacturier italien a décidé d'apporter ses gommes les plus tendres avec les C3, C4 et C5.

"Jusqu'à l'arrivée de Djeddah, Bakou était le circuit urbain le plus rapide de l'année. Mais les exigences de cette piste sont encore relativement faibles, car aucun des virages ne prend une énorme quantité d'énergie des pneus en raison des faibles niveaux d'abrasion et des charges latérales contenues, a expliqué Mario Isola, le directeur de Pirelli Motorsport. Il faut avoir suffisamment de chaleur dans les pneus avant pour générer de l'adhérence, malgré les longues lignes droites qui les refroidissent, mais pas trop de chaleur à l'arrière, sinon il est facile de les surchauffer dans les zones de traction."

