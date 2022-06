Formule 1

Les Fous du Volant - Ferrari survole le championnat… des abandons : adieu le titre pour Charles Leclerc ?

LES FOUS DU VOLANT - Dimanche à Bakou, ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz n'ont terminé la course, pour Ferrari. Au classement des abandons, la Scuderia est en tête, devant... son écurie satellite, Haas, et une écurie cliente, Alfa Romeo. Un manque de fiabilité rédhibitoire pour Leclerc, 3e du championnat, derrière les deux Red Bull ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta se posent la question.

00:09:36, il y a 6 minutes