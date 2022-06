Formule 1

Lucas Parle F1 : "Chez Ferrari, ils pensent qu'on en avait pas assez vu à Barcelone et Monaco !"

GRAND PRIX D'AZERBAÏDJAN - Les abandons de Charles Leclerc et Carlos Sainz, dimanche, à Bakou ont encore mis en évidence les carences de Ferrari en terme de fiabilité. Lucas Parle F1 fait le point sur le début de saison très difficile de la Scuderia qui voit Red Bull signer un nouveau doublé et prendre le large aux classements pilotes et constructeurs.

00:03:06, il y a 13 minutes