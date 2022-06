Qui peut arrêter Max Verstappen ? Après deux abandons en trois courses pour lancer la saison de la défense de son titre, "Mad Max" est intouchable ou presque et Ferrari, Charles Leclerc et les autres ne peuvent que constater les dégâts. Sur la séquence Imola, Miami, Montmelo, Monaco, le leader de Red Bull a accumulé cent points tout ronds, soit 20 de plus que Pérez et 55 que Leclerc et Sainz. Un gouffre amené à se creuser encore un peu plus à Bakou ce weekend ? Pas sûr tant la capitale azerbaïdjanaise constitue une némésis pour Verstappen qui n'y a jamais triomphé en cinq tentatives.

Des 22 circuits qui sont proposés aux pilotes dans ce marathon 2022, sept échappent encore au palmarès du encore jeune champion du monde 2021 (Bahreïn, Australie, Azerbaïdjan, Hongrie, Italie, Singapour et Japon). Réduisez maintenant la liste à ceux où il n'a même jamais participé à la cérémonie du podium et le chiffre tombe… à deux. Monza où il compte une 7e place pour meilleur résultat et… Bakou évidemment. Dans le nord de l'Italie comme à l'extrême est de l'Europe, le sort semble jouer contre lui.

2018 et l'accident responsable

Sa Red Bull n'a vu le drapeau à damier qu'à deux reprises en cinq participations pour une 8e place sous l'appellation "Grand Prix d'Europe" pour la première en 2016 et une 4e en 2019. Le reste ? Deux crève-cœurs et un accident très embarrassant. 2017, à la lutte avec un certain Sergio Pérez - qui lui connaît a fait de Bakou son jardin (trois podiums dont une victoire) -, il voit son moteur casser et doit abandonner. 2018, attaqué au bout de l'interminable ligne droite par son coéquipier d'alors, Daniel Ricciardo, il fait le décalage de trop et met les deux Red Bull K.-O.

"Cela ne sert à rien de se rejeter la faute dans la mesure où nous représentons un seul et même team", se défend-il. Déjà choyé par Christian Horner, il n'est pas mis en cause publiquement et le boss décrète une explication derrière des "portes closes". Voilà pour un crève-cœur et l'accident responsable. Du premier, il convenait évidemment de ne pas tirer de conclusion. Du second, il convient bien sûr le contraire.

Verstappen est-il protégé de sa fougue ?

Ce Verstappen-là, critiqué, tancé pour ses manières cavalières a bien sûr évolué. Plus mature, évidemment plus sûr de lui maintenant qu'il est champion du monde, il sait se faire respecter mais dépasse moins les limites. Au moins sait-il jouer avec comme il l'a montré à Monaco en posant une roue et une seule sur la ligne jaune en sortant des stands devant Charles Leclerc. Est-il pour autant tout à fait à l'abri de lui-même, de sa fougue ? Si l'issue du duel final face à Lewis Hamilton fut positive pour lui l'année dernière, il aurait pu maudire ce Grand Prix d'Azerbaïdjan duquel il était reparti dégoûté et privé de 26 points.

Souvenez-vous, qu'au 47e tour, alors qu'il caracolait en tête, son pneu arrière gauche avait éclaté, le forçant à l'abandon. Verstappen et Red Bull s'en étaient pris à Pirelli, avançant que "tout était confortable". La vérité, c'est que "Super Max" enchaînait les temps canon en mode "qualification" avec des pneus "dur" usés. A la tête d'une avance confortable, il pouvait "gérer" tranquillement pour filer vers la victoire. Il avait choisi le panache et l'avait payé au prix cher.

Serein au possible, la version 2022 du Néerlandais rééditerait-elle l'erreur ? Pas sûr. Urbain, le circuit de Bakou propose pour autant de très longues lignes droites, secteur dans lequel la Red Bull a une, voire deux longueurs d'avance sur Ferrari depuis le début de la saison. Miami l'avait prouvé par l'absurde et Verstappen avait fini par croquer Leclerc coupable d'une erreur. 2022 pourrait donc bien être l'année de la consécration de Verstappen en Azerbaïdjan. A moins qu'il ne soit, comme à Monaco, un peu en-deçà des performances de ses rivaux ou que le sort s'en mêle. Lui seul semble pouvoir gripper les Red Bull en ce moment…

