Formule 1

Formule 1 - "L'écart entre McLaren et Ferrari est plus grand qu'il n'y paraît"

FORMULE 1 - Avec les 4e et 5e places de Charles Leclerc et Carlos Sainz à Imola, la Scuderia Ferrari a confirmé qu'elle avait réussi un grand pas en avant par rapport à la saison dernière. L'embellie est confirmée, mais la modestie est exigée : en réalité, l'écurie italienne est plutôt passive en course. Tout le contraire de Lando Norris et McLaren. Les explications de nos Fous du Volant.

00:03:17, il y a 2 heures