A quelle heure démarre la course ?

15h.

Quel résultat peut espérer l'auteur de la pole position à Imola ?

Invariablement la première ou la deuxième place, hors abandon, depuis 1987. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'avaient pas échappé à la cette tendance statistique en 2020.

Hamilton joue-t-il vraiment à deux contre un ?

Oui, et pour deux raisons. Il part en "medium", sous la menace de Sergio Pérez (Red Bull) avec des "tendre" plus adhérents. Et s'il parvient à garder sa position en tête, l'écurie autrichienne aura deux stratégies possibles à développer en fonction des circonstances puisque Max Verstappen démarrera en "medium".

Et puis, chez Mercedes, on pourra difficilement compter sur Valtteri Bottas, huitième sur l'aire de départ. Hormis un départ canon et une grosse prise de risques dans le premier tour, on ne le voit pas rapidement sur les talons des Red Bull. "Valtteri devra tailler la route parmi les pilotes en gomme 'tendre', ce qu'il peut et doit faire, mais je pense que nous partons quand même du mauvais pied", a avoué Toto Wolff.

Pérez peut-il jouer la victoire ?

Il a le statut de n°2 dans l'équipe mais il voit sa performance des essais - il a battu Max Verstappen - comme une occasion à transformer. Il n'a pas l'habitude de prendre des risques au départ mais il ne serait pas étonnant qu'il se montre plus agressif que d'habitude. Et s'il a fait sa réputation sur la gestion des pneus en course en observant un arrêt de moins que ses rivaux, il a montré à Sakhir qu'il savait profiter de ses pneus "tendre" pour briller. Bref, le Mexicain peut être le facteur X de cette deuxième course de la saison.

Qui mènera la chasse dans le second peloton ?

Surpris par le rythme des McLaren en qualification, Charles Leclerc (Ferrari) n'en a pas moins signé un fabuleux quatrième temps qui fait de lui le leader du second groupe, juste devant Pierre Gasly (AlphaTauri). Et en cas de coup de théâtre devant, le vainqueur de ce duel aura une vraie chance de finir sur le podium si l'on en croit les simulations de relais de course menés par Ferrari et AlphaTauri vendredi.

Les McLaren seront juste derrière mais on se souvient qu'elles s'étaient comportées différemment à Sakhir. Daniel Ricciardo avait perdu une place alors que ce n'est pas dans ses habitudes, et Lando Norris avait fait preuve d'agressivité.

Qui sera l'homme à suivre dans le peloton ?

George Russell ! L'Anglais a signé un incroyable 12e temps et ce serait magnifique pour lui de signer ses premiers points avec Williams sur le circuit où il avait fait une bourde en 2020.

Quelle est la particularité d'Imola ?

Le circuit possède la pit lane la plus longue du calendrier 2021 avec 528 mètres, et impose donc la plus longue durée de passage par les stands.

Quelle stratégie pour la course ?

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont signé un doublé sur deux arrêts l'an dernier mais les plans de course étaient équitablement répartis entre un et deux pistops.

Cette année, Pirelli a la quasi-certitude qu'il n'y aura qu'un arrêt, "au moins pour trois raisons" indique la maison italienne : "les dépassements sont difficiles, un arrêt au stand coûte pratiquement une demi-minute et la dégradation des pneus est raisonnablement faible".

Imola favorise-t-il les dépassements ?

Non, et les stats sont mêmes catastrophiques dans ce domaine. Un seul dépassement lors de l'édition 2006, au crédit de Tiago Monteiro pour la dix-huitième place, et royalement six pour le retour de la Formule 1 l'an dernier sur le circuit Enzo et Dino Ferrari.

"Dépasser ici est difficile car la piste est étroite", ajoute Valtteri Bottas.

