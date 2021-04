Malmené par Red Bull lors des essais il y a trois semaines au Grand Prix de Bahreïn à Sakhir, Mercedes réagit déjà pour hisser sa W12 en mal de stabilité au niveau du train arrière au niveau de la Red Bull RB16B.

Valtteri Bottas avait confié en arrivent à Imola, site de la deuxième manche du Mondial 2021 ce week-end, qu'il ne comptait plus les pièces testées au simulateur par son écurie en vue de refaire son retard sur la monoplace de Max Verstappen, devenue la référence. Vendredi, l'équipe allemande a lancé l'opération reconquête en dominant les essais libres 1 sur le Circuit "Enzo et Dino Ferrari", qui accueille le Grand Prix d'Emilie-Romagne, en signant les deux meilleurs chronos avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, en pneus "tendre", en toute fin de séance.

Accrochage Pérez - Ocon

En 1'16"564, par des conditions plus fraîches qu'à Sakhir (11°C dans l'aire, 20°C sur la piste), le Finlandais a eu le dernier, pour 0"041 devant son coéquipier britannique, et 0"058 sur le Batave, assez discret pendant cette heure de travail.

Ce trio aurait pu être un quatuor mais Sergio Pérez, à bord de l'autre Red Bull, en est resté à son seizième temps, à 1"664, suite à un accrochage avec Esteban Ocon (Alpine) à la 38e minute, qui a déclenché une interruption de session pendant dix minutes. Et en l'absence d'image de l'accrochage, il sera difficile d'établir les responsabilités entre le Mexicain, qui déboulait sur le Français dans son tour de rentrée.

Deux tête-à-queue pour Mazepin

En attendant que "Checo" trouve sa place dans le top 4 cet après-midi, Charles Leclerc (Ferrari) a été le quatrième homme de cette séance, au bout d'un tour à 0"232 seulement de la meilleure Mercedes, dans un paquet serré de suiveurs puisque Pierre Gasly (AlphaTauri) et Carlos Sainz (Ferrari) ont approché le Monégasque à 0"092.

Un peu plus loin, on note le septième temps de Fernando Alonso (Alpine), à 0"893. Lance Stroll (Aston Martin) le dernier dans la seconde de Valtteri Bottas (Mercedes), le surprenant Nicholas Latifi (Williams) et Daniel Ricciardo (McLaren) complètent le top 10, qui ferait office de barrière pour entrer en Q3 samedi.

Sebastian Vettel toujours en train d'essayer de maîtriser son Aston Martin (14e), les trois débutants du Championnat du monde ferment la marche, avec une mention "spéciale" pour Nikita Mazepin (Haas), qui a fait un tête-à-queue dès son tour de reconnaissance du circuit, puis a fini par casser sa Haas en fin de session. Le Russe en est déjà à sept tête-à-queue cette année.

