Formule 1

"Verstappen et Hamilton ne doutent jamais, c'est pour ça que l'écart avec les autres est si grand"

FORMULE 1 - Le Grand Prix d'Emilie-Romagne a démontré que Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) n'étaient pas infaillibles. Pourtant, les deux hommes ont largement dominé la course à Imola. Chance ou réussite ? Nos Fous du Volant Gilles Della Posta et Julien Pereira ont leur petit avis sur cette question.

00:08:13, il y a 2 heures