Formule 1

GP d'Emilie Romagne - Verstappen - Pérez - Comment Red Bull a maté Ferrari sur ses terres

GRAND PRIX D'EMILIE - ROMAGNE - Les Fous du Volant se penchent cette semaine sur le Grand Prix qui a souri aux Red Bull mais moins aux Ferrari. Gilles Della Posta et Julien Pereira analysent le week-end parfait de l'équipe autrichienne qui a gagné la course sprint avec Max Verstappen et réalisé un doublé avec Sergio Pérez. Retrouvez l'intégralité de l'émission Les Fous du Volant en podcast.

00:07:19, Hier à 16:07