Cette fois, la marée "Oranje" qui suit Max Verstappen sur chaque circuit risque d'être surmontée. Dimanche, à Imola, les tribunes seront en effet rouge de monde, avec des tifosi survoltés après le retour en grâce de la Scuderia Ferrari, leader du classement des pilotes et des constructeurs. Conscient que son droit à l'erreur est désormais limité, puisqu'il compte déjà deux abandons en trois courses, le pilote néerlandais estime que Red Bull "doit retrouver la victoire" dès ce week-end.

"Ferrari a démarré sa saison avec une base très bonne sur laquelle travailler et qui pourra s'améliorer dans le temps, a-t-il confié dans un entretien à La Gazzetta dello Sport ce jeudi. Pour gagner le tittre, il faut gagner des points chaque week-end. Le plus important entre la vitesse et la fiabilité ? Cela ne serait à rien d'être compétitifs si nous ne sommes pas fiables. Nous comptons déjà deux abandons. C'est capital de repasser devant la Scuderia tout de suite et gagner les prochaines courses. Pour l'instant, Ferrari est rapide, fiable et consomme très peu ses pneus. Des aspects sur lesquels nous devons progresser..."

Leclerc comme adversaire ? C'est assez naturel

Lucide, Verstappen reconnaît ne pas "être encore content à 100%" de sa RB18, surtout "en qualifications". "Mais nous travaillons dessus", assure le Néerlandais, qui estime qu'il est "assez naturel" de retrouver Charles Leclerc face à lui. "Nous nous croisons depuis notre enfance, explique le pilote Red Bul. Ce qui est beau avec Charles, c'est que nous sommes deux jeunes qui nous battons pour la victoire. Pour l'instant, il y a eu des belles batailles. Et je suis content de voir Carlos Sainz, mon ami, piloter une Ferrari aussi compétitive."

"En mode rouleau compresseur, Leclerc nous ramène aux années Schumacher"

Enfin, un mot sur sa rivalité avec Lewis Hamilton, qui a souvent tourné en vinaigre la saison passée. "Mais le conflit entre Red Bull et Mercedes a beaucoup joué", estime Verstappen. Mais lui n'a jamais eu peur qu'elle vire au drame. "Les choses ne fonctionnent pas si tu as peur. Je n'ai jamais pensé au fait de pouvoir me faire du mal. J'étais concentré pour gagner", conclut le champion du monde.

